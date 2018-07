Eva Ayllón dará charlas a mujeres maltratadas

Ante la ola de agresiones contra la mujer que no cesa, pese a diversas marchas que se han organizado, Eva Ayllón anunció que realizará conversatorios con mujeres maltratadas para enseñarles a ser valientes.

“Creo que las campañas y las marchas no sirven de nada. Me he reunido con Rosario Sasieta y con Natalia Málaga para organizar conversatorios y juntarnos con un buen número de mujeres y hacerlas fuertes, valientes, y decirles que no deben permitir ni siquiera un grito”, precisó. “Además, si el hombre no quiere pasarle nada a sus hijos, enseñarles a las mujeres a trabajar y salir adelante sin pedirles un centavo a ellos. Yo soy madre soltera dos veces y no le he pedido nada a esos imbéciles que tuvieron la suerte de tenerme”, agregó.

PUEDES VER Artistas criollos le responden a Pedro Suárez Vértiz tras polémico comentario

En otro momento, anunció el show llamado “Al Perú señores” que ofrecerá este 21 en el auditorio del colegio Santa Úrsula. “Será un show dedicado a nuestra patria con temas que homenajean al Perú en todo su contexto. Espero que el público lo disfrute de una manera diferente ahora que estamos revalorando el amor a nuestra patria gracias a nuestra selección en el Mundial”, anotó.

Eva Ayllón también se refirió a su labor como jurado en ‘Los 4 finalistas’. “Estoy asombrada con el talento que tenemos en el país y apenada porque hace falta más espacios dedicados a nuestra música”, finalizó.