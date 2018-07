Instagram: El sufrimiento de Thalía por partido de México vs Brasil [VIDEO]

Thalía compartió dos videos en sus redes sociales que comprueban lo pendiente que estuvo los 90 minutos del partido que le tocó afrontar a la selección mexicana contra su similar de Brasil para conseguir un pase a cuartos de final del Mundial Rusia 2018, pero dos goles en contra dejaron al 'Tri' fuera de competición.

Desde su cuenta de Instagram, la cantante mexicana subió dos cortos clips en las que muestra una grabación al televisor donde veía el encuentro México vs Brasil.

"¡Qué angustia! Una angustia total ¡Qué angustia!", se le oye decir mientras que en la pantalla se puede ver como Neymar Jr. recibía una fuerte entrada por parte del mexicano Héctor Herrera, por el que recibió una tarjeta amarilla.

El quinto partido de la fase octavos de final de Rusia 2018 tuvo de todo por un momento se creyó que se iba a tiempo suplementario, pero al minuto 51 apareció el crack brasileño Neymar para abrir el marcador con un gol que fue habilitado por William.

A los 88' un excelente pase del delantero del Paris Saint-Germain (PSG) hizo posible que Roberto Firmino sentencie el encuentro dando a Brasil el pase directo a cuartos de final de la Copa del Mundo.

De momento, la intérprete de "No me acuerdo" no se ha pronunciado respecto a la eliminación de la selección mexicana, pero si demostró una vez más que apoya a su país sin importar la hora, ni el resultado.

Thalía cuenta con más de 9.5 millones de seguidores en Instagram y constantemente realiza publicaciones contando sus nuevos proyectos. En sus último post aparece con un look completamente diferente, se tiñó el cabello de color verdeazulado.