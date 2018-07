Jazz: Editan disco de John Coltrane, grabado hace 55 años

John William Coltrane, también conocido como Trane, fue un músico, nacido en Estados Unidos, de jazz, saxofonista tenor y saxo soprano. Es considerado uno de los mejores músicos del siglo XX. Nació en 1926 y murió en 1967 y, para sorpresa de los amantes de género se acaba de lanzar 'Both Directions At Once- The Lost Album', que grabó hace 55 años y contiene siete composiciones halladas en la casa de Juanita 'Naima' Coltrane, su primera esposa en Queens Nueva York y que nunca llegaron a editarse.

"Es como encontrar una nueva habitación en la Gran Pirámide de Egipto", ha dicho el saxofonista tenor y colega de 'Trane', Sonny Rollins. Las composiciones fueron grabadas en el estudio del legendario Rudy Van Gelder, en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, en tiempos del sello insignia de Jazz Impulse Records. La formación era su Classic Quartet, con McCoy Tyner en piano, Jimmy Garrison en contrabajo y Elvin Jones en batería. Hay temas inéditos y otros conocidos, como 'Nature Boy' en trío, o una versión más acotada de 'Impressions'.

'11383' es el primer corte del álbum, en donde "Coltrane se lanza a improvisar logrando un sonido muy actual que es casi como volver a tenerlo vivo", dice la disquera Universal Music Group. "Un tema desconocido pero no extraño, con solos atrapantes y una genialidad inigualable por parte de le leyenda del saxo John Coltrane", agregan. "La música de este disco muestra a uno de los grupos más influyentes en la historia de la música tocando con un sonido que habían perfeccionado y alcanzando nuevas vías de expresión que afectarían para siempre el futuro del género".