Santi Lesmes arremete contra André Carrillo y su novia española [VIDEO]

Las novias de muchos futbolistas han ganado notoriedad debido a Mundial Rusia 2018, por ello el programa ‘En boca de todos’ invitó al español Santi Lesmes y a dos chicos reality para que opinen sobre la belleza de las musas de los jugadores.

Tras mostrarse imágenes de la española Suhaila Jad en ‘En boca de todos’, el conductor de televisión criticó la apariencia de la novia de futbolista peruano André Carrillo.

PUEDES VER Jazmín Pinedo se emociona por foto con André Carrillo tras golazo

"Suhaila es una belleza tan natural como mis pestañas", manifestó al ver a la española dejando entrever que la ex chica reality ha pasado por el quirófano en más de una oportunidad.

Una publicación compartida de Suhaila Jad Gómez (@suhailajad) el 20 Feb, 2018 a las 10:09 PST

En otro momento el expanelista de ‘Cuéntamelo todo’ también arremetió contra la apariencia del futbolista que fue el autor del primer gol de la selección peruana en 40 años en una Copa del Mundo.

"Es una chica guapa, bella, no sé qué le habrá visto a Carrillo", agregó Santi Lesmes, causando indignación en Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Carloncho, quienes no dudaron en defender al delantero.

El español aseguró que su opinión solo se basa en el físico de Carrillo y no en su talento: "Yo no he dicho que Carrillo no sea talentoso, he dicho que para mí, hablando de belleza, no es muy agraciado", añadió.

Pese a que Tula Rodríguez y Maju Mantilla aseguraron que André sí es guapo, Santi Lesmes no cambió de opinión y continuó: "Me reitero, no sé qué es lo que le ha visto al señor Carrillo".

Lesmes reapareció en televisión después de varios meses para elegir a la novia más guapa del Mundial de Rusia 2018 en el programa 'En boca de todos'. Sin embargo, causó polémica con sus comentarios.