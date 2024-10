Coldplay Tour 2025: fecha, precio de entradas y todo sobre el concierto en Camp Randall

El Camp Randall Stadium en Madison ha sido seleccionado para una de las fechas más esperadas del tour mundial 2025 de Coldplay. Este concierto no solo celebra la música del grupo, sino que también marca el regreso de grandes eventos musicales a este icónico estadio de fútbol americano, que no ha albergado un evento musical de tal envergadura en casi treinta años.

La última vez que el Camp Randall resonó con acordes musicales fue en los años 90, cuando grandes nombres como Pink Floyd y U2 capturaron la atención de miles. Ahora, con la promoción de su último álbum 'Moon Music', Coldplay promete una noche de éxitos y emociones, de esta manera reafirma su lugar en la historia musical contemporánea y en los corazones de su vasta legión de admiradores.

¿Cuándo es el concierto de Cold Play en el Camp Randall?

La fecha fijada para el espectáculo de Coldplay es el 19 de julio de 2025, una noche que promete ser inolvidable en el Camp Randall Stadium. El anuncio se hizo durante un emocionante intermedio en un partido de los Wisconsin Badgers, elevando aún más las expectativas para este evento monumental.

Mitchell Pinta, subdirector de atletismo de la Universidad de Washington, expresó que la meta es generar más recuerdos de conciertos en el campamento. "Este evento es más que un simple concierto; representa una fiesta de nuestra comunidad, nuestra historia y la dinámica cultura de Madison", comentó Pinta. Además, destacó que la reanudación de los conciertos en el Camp Randall Stadium es una excelente ocasión para forjar recuerdos perdurables y fortalecer la unidad comunitaria.

¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Cold Play?

Para cada concierto de Coldplay en su gira mundial 'Music Of The Spheres', se ofrecen las entradas Infinity a un costo de US$ 20 canadienses. Esto con el propósito de hacer el evento accesible económicamente para los aficionados. Cada comprador puede adquirir un máximo de dos boletos, que deben ser comprados en pareja y se asignarán contiguos. Los asistentes conocerán su ubicación exacta en el evento —que podría ser desde áreas cercanas al escenario hasta asientos en niveles superiores o laterales— solo al recoger sus entradas en la taquilla el día del concierto.

¿Cuándo iniciará la venta de tickets para el concierto de Cold Play?

La preventa de las entradas para el concierto de Coldplay en el Camp Randall Stadium se dará inicio el viernes 11 de octubre a las 9 a.m., hora central y los interesados pueden registrarse a través de Ticketmaster.

Por otro lado, Jason Illstrup, presidente de Destination Madison, destacó que el concierto de Coldplay generará un impacto considerable tanto en el centro de Madison como en la comunidad en general. La organización prevé que solo los turistas gastarán más de tres millones de dólares, mientras que el impacto en la economía local alcanzará los diez millones de dólares.

¿Por qué es histórico este concierto de Coldplay?

Según UW Athletics, el concierto de Coldplay en el Camp Randall no solo es notable por ser parte de su gira mundial, sino que también marca el primer gran evento musical en este recinto desde la era de los grandes espectáculos en los años 90. Grupos legendarios como Genesis y The Rolling Stones han dejado su huella aquí, y Coldplay está listo para escribir el próximo capítulo en la rica historia de eventos en este estadio de fútbol de Madison.