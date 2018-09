Sepa cómo votar en las elecciones del 7 de octubre

Deysi Pari

Arequipa

El domingo 7 de octubre, cuando el ciudadano acuda a votar, recibirá dos tipos de cédulas de sufragio: una correspondiente al gobierno regional y otra para elegir a su alcalde provincial y distrital.

Vale aclararlo. En los comicios, se elegirá a cuatro tipo de autoridades: el gobernador regional, los consejeros regionales, alcalde provincial y burgomaestre distrital.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa, Isaac Noé Barrera Alcántara, explicó las formas correctas para que el voto sea válido.

La primera es la más tradicional y conocida: marcar con una aspa o una cruz en el recuadro que lleva el símbolo de la agrupación política de su preferencia.

En la cédula regional, habrá dos columnas: la de la izquierda será para votar por el gobernador y la de la derecha para elegir a los consejeros representantes de la provincia donde resida.

VOTO CRUZADO

Isaac Barrera detalló que si es decisión del ciudadano, puede votar por la misma agrupación política para gobernador y consejero; es decir, realizar un voto horizontal. Sin embargo, también está la opción del voto cruzado. "Para la gobernación, pueden marcar por una organización política y, para consejero, por otro movimiento", manifestó el funcionario (ver infografía).

La modalidad del voto cruzado es correcta y no invalida la elección regional.

De igual forma para el nivel municipal; si el ciudadano elige a determinado candidato para la alcaldía provincial, puede marcar por el postulante de otro movimiento o partido para la alcaldía distrital.

La ONPE impulsará la difusión del voto cruzado, pues hay algunos movimientos o partidos políticos que desinforman a la ciudadanía y hacen creer a sus seguidores que sufragando así, su voto será declarado nulo.

No obstante, si el elector marca en la cédula más de una organización política en una misma columna (ya sea para consejo regional, gobernador o alcaldes), el voto sí será considerado nulo.

Otra aclaración es que si el ciudadano decide votar blanco o nulo, en el escrutinio se consigna así hasta el final del proceso electoral. "El voto nulo y blanco quedan como tal. Es totalmente falso que sirva como sumatoria al candidato ganador", explicó el funcionario.

El voto blanco o viciado tiene su propio peso. Para que un proceso electoral sea anulado, la ley indica que el voto nulo o blanco debe superar las dos terceras partes del número total de votos válidos.

EL CONSEJO REGIONAL

Una de las novedades en este proceso de elecciones regionales y municipales es que el número de integrantes del Consejo Regional aumentará en cuatro de las seis regiones del sur.

Este estamento es una suerte de Poder Legislativo, que se encarga de formular y aprobar ordenanzas regionales sobre diversos temas; además de fiscalizar la labor del Ejecutivo regional.

El número de consejeros se reajustó en cuatro regiones con base en una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El ente decidió ampliar la cuota electoral de comunidades nativas e incrementar el número de representantes en las ciudades con mayor población.

Por ejemplo, en la región Arequipa, el número de consejeros se incrementó de 10 a 14. La provincia de Arequipa pasará de tener un representante a cuatro; mientras que Castilla, Caylloma y La Unión tendrán a dos consejeros cada una. Islay, Condesuyos, Camaná y Caravelí se quedan con un representante cada una.

En Cusco, Puno y Apurímac, también se incrementó el número de consejeros (ver infografía). En la región imperial, seis provincias tendrán dos consejeros cada una, lo que incluye la cuota nativa: Chumbivilcas, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Anta y Canchis. A las dos últimas, se les aumentará un consejero; las demás ya tenían dos consejeros, uno por representación indígena. Mientras que la Ciudad Imperial, que tenía un solo consejero, ahora tendrá tres.

Algunos ciudadanos como Elvia Gonzales cuestionan que el número de representantes se haya incrementado. Mientras que otros, que prefirieron no identificarse, señalaron desconocer para qué sirve el Legislativo.

Actualmente, el Consejo Regional en Arequipa está prácticamente inactivo, debido a que seis de sus diez miembros pidieron licencia para participar en las elecciones. Estos postulan a diferentes cargos, Mauricio Chang y James Posso, representantes por Islay y La Unión, candidatean a ser gobernadores de Arequipa. Mientras que Tatiana Casillas de Caylloma, Jacinto Rosas de Condesuyos y Miguel Cárcamo intentan alcanzar alcaldías. El consejero Eddy Medina de Castilla intenta repetir el plato.

CÓMO SE ELEGIRÁ

El jefe de la ODPE Arequipa, Isaac Barrera, explicó que para definir a los futuros consejeros, de acuerdo a la ley, el movimiento que tiene mayor porcentaje llevará a la mitad más uno del total de consejeros. Es decir que si en Arequipa provincia se elegirán a cuatro consejeros, es probable que el movimiento ganador coloque tres consejeros. El resto se elige mediante la cifra repartidora.

Esta última es una operación matemática en la que se toman en cuenta los votos válidos, cifra que será el punto de partida para la aplicación.

De acuerdo a esta modalidad, se determina el número de escaños que le correspondería a cada organización política.

CUMPLEN 18 AÑOS

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que quienes cumplan 18 años de edad, hasta el 7 de octubre, sí emitirán su voto.

El jefe de la ODPE los invocó a asistir a las charlas para capacitarse y saber cómo votar.

Además, aclaró que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), antes del cierre del padrón electoral que fue el 22 de octubre del 2017, hizo una proyección de la población joven que cumple años hasta el 7 de octubre. Es decir que fueron considerados dentro del padrón, inclusive los que cumplen años ese mismo día.

Además, ahora los electores ubicarán sus mesas de sufragio de acuerdo al orden alfabético y no con base en el número de grupo de votación que figura en el reverso del Documento Nacional de Identidad (DNI). ❧

Miembros de mesa que no asistan tendrán doble multa electoral

Los miembros de mesa que no acudan el día de las elecciones y no hayan presentado la excusa correspondiente en el plazo de ley serán multados. Esto debido a que el cargo es irrenunciable, salvo en casos de un grave impedimento físico o mental, la necesidad de salir del país o ser mayor de 70 años.

La ONPE explicó que, a los miembros de mesa ausentes, se les aplicará doble multa, una por no instalar la mesa de sufragio y otra por no acudir a votar. La primera asciende a S/ 207.5 (5% de la Unidad Impositiva Tributaria) y la segunda por no sufragar que asciende a S/ 83.00 (2% de la UIT).

En Arequipa solo se presentaron 49 excusas y ninguna tacha a los miembros de mesa.

El domingo 30 de setiembre será la última fecha de capacitación para los miembros de mesa (titulares y suplentes). En esta capacitación, se conocerá el material electoral que será distribuido. Si el día de la votación no asisten ni titulares ni suplentes, la ONPE seleccionará a las personas que estén en la fila. Negarse también acarrea una multa.

Asimismo, se pide que los personeros legales y de mesa se informen para evitar problemas el día del sufragio.

Los empleadores deben dar todas las facilidades para que los ciudadanos acudan a votar ese día.