¿CERCA DEL ARBOLITO, LEJOS DE LA CIUDAD?

De los arequipeños, el 2% milita en un partido, el 17% está interesado en las elecciones y cree que sabe elegir. En las cifras altas, el 85% no está interesado en política y el 87% pide voto voluntario, lo que demuestra “inviabilidad democrática, que sencillamente la democracia no funciona y, peor, no sirve... ¿qué ganaríamos si el voto no fuera obligatorio?”, como concluye el periodista Federico Rosado frente a estas cifras de encuesta hecha por la UCSM. (La República 16/09/18).

Tal vez la respuesta la dio ayer en el suplemento ES el psicólogo Iván Montes, que dice que basta observar paneles de propaganda, declaraciones de candidatos y sus antecedentes para ver que pocos se preocupan auténticamente por mejorar su localidad... quienes desean ser alcaldes o gobernadores es para enriquecerse con licitaciones, nepotismo, el tráfico de influencias y diversos actos delictivos... sin argumentos, con precariedad cerebral y subestimando al electorado, “... ¿no será un voto corrupto aquel que respalda a un candidato que sabemos de antemano que está adornado de denuncias? Quizá el tener que votar por el menos malo nos convierta –sin querer – en cómplices de la corrupción que ahora nos desborda.”

Las conclusiones de Rosado y Montes van hacia el voto voluntario y blanco, respectivamente. Sin embargo, tal vez partiendo de la realidad descrita por ambos y la toma de conciencia de ella por algunos profesionales, tenemos un cambio brusco en el Plan de Gobierno del candidato Omar Candia (ver “Omar Candia se blanquea con otro círculo”, en la edición de ayer de este diario), hecho evidente por la forma con que se plantea solucionar problemas tomados antes con improvisación, notándose la mano de Colaboradores Seniors como Julio Azpilcueta, César Simborth o Nilo Cruz, entre otros, liderados por José Lombardi, lo que explica las bases de las propuestas en el Plan Bicentenario, así como los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

¿Pero por qué este “mayoritariamente crítico grupo” de Arequipa Renace apoya a Omar Candia cuando él es parte del rechazado arbolito? Por declaraciones de los recién conocidos Colaboradores, este plan comenzó hace un año y se hizo para Candia “porque él también es de las canteras de las ONG”, porque lo conocen “desde hace años” y es “porque sabe escuchar”. Si es así, no es porque lidera las encuestas, sino porque se está alejando del arbolito al tomar distancia de Zegarra –como al decir que desmontará el domo del Patio Puno o que implementará de inmediato el SIT con tranvías –, reflejada en la encuesta DATUN con un voto cruzado que lo favorece con casi el doble frente al candidato a gobernador del mismo movimiento, ¿o en la elección edil el voto antiarbolito es anti Moscoso?

Está muy bien que la sociedad civil apoye –más allá de las urnas– al gobierno de su ciudad, y que sus mejores cuadros ofrezcan sus mejores propuestas y busquen a través de qué candidato hacerlas realidad, pero lo que nos hace dudar es que el próximo gobierno municipal (cualquiera que sea) pueda absorber a las mentes lúcidas que deben ser las fiscalizadoras del mismo, dejando a la ciudad sin sus protectores. Esto lo digo por el compromiso que leo cuando Lombardi dice: “Si la ciudadanía nos da su voto y somos elegidos, a los 4 años de terminar la gestión se volverá con el plan y ver qué se cumplió y qué no.” (El Pueblo, 16/09/18). ❧