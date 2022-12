El Papá Noel Mundialero hace realidad tu préstamo desde S/70 mil

Ya empezó el mes de diciembre y la población disfruta de dos temporadas muy esperadas: El Mundial Qatar 2022 y la Navidad, una fecha muy especial para la cuál millones de familias en el Perú se preparan para llevar a cabo sus planes, sin embargo siempre surge la necesidad de tener una cierta cantidad de dinero para poder cumplir con todos los proyectos y financiar sus actividades.

No obstante, no todos tienen la oportunidad de acceder a la banca tradicional, pues hay una serie de requisitos que se deben cumplir. Si este es tu caso, descuida, ya no tienes que preocuparte más, Papá Noel junto a Prestamype han decidido darte la oportunidad de acceder a un 10% de descuento en la tasa de interés de tu préstamo con garantía hipotecaria. Te contamos todo lo que debes saber sobre este producto financiero que te ofrece excelentes condiciones.

¿Qué beneficios te ofrece el préstamo con garantía hipotecaria?

El préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype, fintech de préstamos registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es una alternativa de financiamiento inclusiva, flexible y con condiciones más accesibles que te otorga los siguientes beneficios:

● Desembolsos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 15 días.

● Una tasa de costo efectivo mensual de 1.21% que ya incluye el 10% de descuento.

● Plazos de pago de hasta 48 meses renovables.

● Un cronograma de pagos hecho a tu medida.

● No tener historial crediticio o estar reportado como deudor en Infocorp no es determinante en la evaluación de riesgo. Si no cumples con las expectativas de la banca tradicional o éstas rechazan tu solicitud de préstamo, no te preocupes. En Prestamype sí puedes calificar.

¿Cómo calificar al préstamo de Prestamype?

Tan sencillo como disfrutar del mundial en casa, calificar al préstamo de Prestamype también lo es gracias a sus requisitos más accesibles, dónde lo más importante es contar con un inmueble que funcione como garantía o aval a tu préstamo que esté debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ubicado en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa y libre de cargas legales.

¿Lo ves? Calificar a un préstamo con desembolsos altos y condiciones que se ajusten a tu capacidad de pago no es tan difícil como parece. Gracias a Papá Noel Mundialero y Prestamype, tu préstamo con garantía hipotecaria desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil puede ser una realidad.

Para calificar en menos de 3 minutos al préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype y accede a un 10% de descuento en tu tasa de interés, ingresando AQUÍ.

[Publirreportaje]