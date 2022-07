Alder Quispe quedó fuera de carrera electoral al municipio de Puno

El Jurado Electoral Especial de Puno, mediante la Resolución N.° 451-2022-JEE-Puno/ JNE, declaró improcedente la inscripción de la plancha del candidato por el movimiento Moral y Desarrollo, Alder Quispe.

Según el organismo electoral, como parte de su plancha electoral, María Quispe Pari fue elegida en elecciones internas, pero, sin razón alguna, fue reemplazada por Addy Benilda Mamani Mamani. Por tanto, no se habría respetado las elecciones internas del partido político.

“La organización política antes citada no se ciñó a las exigencias de la legislación electoral vigente, en consecuencia, no se ha dado cumplimiento a lo establecido en las normas sobre democracia interna toda vez que no se respetaron los resultados de elección interna organizada por la ONPE. Atendiendo a que ello es un aspecto insubsanable, corresponde declararse la improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista”, refiere la mencionada resolución.

