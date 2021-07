Fuentes del máximo ente electoral ratificaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la última y definitiva instancia y que no se puede apelar ni pedir nulidad sobre el acta de proclamación general de los resultados de la segunda vuelta electoral del 6 de junio, en la que participaron Pedro Castillo (PL) y Keiko Fujimori (FP).

“No, no hay más que apelar, no puedes apelar ante el JNE. Es la última y definitiva instancia”, señalaron las fuentes.

Esto fue corroborado por el experto en temas electorales José Tello, quien explicó que una vez que se emita el acta de proclamación del ganador por parte del Jurado Nacional de Elecciones no hay más recursos que interponer. “No puede ser apelada”, sentenció.

No obstante, Tello señaló que sí puede haber recurso de nulidad contra las actas de proclamación de resultados de los Jurados Electorales Especiales (JEE), para lo cual la fuerza política que lo considere tiene tres días hábiles.

Hasta el cierre de esta edición, la organización política Fuerza Popular (FP) no presentó ningún recurso de nulidad sobre las actas de proclamación descentralizadas de los 19 JEE pendientes, según pudieron indicarnos fuentes del JNE.

Este medio se comunicó con el abogado que participa en las acciones legales del fujimorismo Julio César Castiglioni para conocer si ya han interpuesto algún recurso de nulidad a las referidas actas de proclamación, pero se negó a darnos información, aduciendo que La República estaba en contra de dicha organización política.

“Ha salido una directiva de que nadie del estudio de abogado declare. Más aún a La República, que está en contra de nosotros. Qué pena, pero tenemos órdenes de no declarar, así llame a cualquiera de los otros abogados. A ningún medio. Qué pena, ustedes han hecho tanta bulla y entonces el partido con el cual yo he colaborado tiene derecho a decir: no declare. No hay forma”, dijo Castiglioni.

Proclamaciones

Según un comunicado del JNE, los 60 JEE han resuelto las apelaciones en primera instancia y, por lo tanto, ya cumplieron con proclamar los resultados descentralizados de la segunda elección presidencial de su respectiva circunscripción territorial, paso previo para la proclamación general del JNE.

Este colegiado indicó que este procedimiento culminó el pasado martes 13 en los últimos 19 JEE que estaban pendientes.

“Ello ocurrió luego de que el JNE culminara con la revisión y resolución de las apelaciones y quejas sobre solicitudes de nulidad de votación de mesas de sufragio presentadas por Fuerza Popular”, reza el pronunciamiento del JNE.

Como se ha dicho, una vez publicadas las respectivas actas descentralizadas de proclamación en el portal electrónico, estas pueden ser apeladas en el plazo de tres días hábiles, pero solo bajo un argumento numérico (defecto numérico). De interponerse alguna apelación, será el Pleno del JNE el que resolverá en última y definitiva instancia.

Por otro lado, el candidato presidencial Pedro Castillo estuvo trabajando por la mañana en la conformación de su nuevo gabinete ministerial, que tendrá como eje principal la reactivación económica y la lucha contra la pandemia. Mientras tanto en las calles de Lima sus seguidores se manifestaron por una rápida proclamación.

Presidente Sagasti reitera que elecciones fueron limpias y sin fraude

El presidente de la República, Francisco Sagasti, consideró que las elecciones generales 2021 se realizaron de forma limpia y sin que ocurra un fraude como lo manifiesta Fuerza Popular.

“Sí (las elecciones fueron limpias). (No hubo) un fraude sistemático a nivel grande. Lo que hay son los pequeños errores materiales que se dan en todo proceso electoral”, manifestó a Radio Santa Rosa.

Y agregó que el ganador que proclame el Jurado Nacional de Elecciones es el ganador de los comicios, y hay que creerlo si se confía en el máximo ente electoral.

Señaló que hay un sector que cree en el fraude y no cambiará de opinión.

“Hay un grupo de personas que creen, se han convencido, que hablan entre ellos mismos, entre todos y se han hecho una burbuja para quienes no hay nada más que explique el resultado, que si mi candidato pierde tiene que haber fraude. Seamos un poco más tranquilos, más calmados. Tratemos de ver las cosas como son y no como queremos que sean”, anotó.

Reacciones

José Tello, abogado

“Una vez que se emita el acta de proclamación general del ganador, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, no hay más recursos que interponer, no puede ser apelada”.

Yuri Castro, secretario de Perú Libre

“Hacemos un llamado a Fujimori para no retardar (la proclamación de Castillo). Su propio abogado (Castiglioni) ha reconocido que las acciones legales que van a tomar no van a cambiar el resultado”.

