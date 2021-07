Más audios. Una nueva grabación expone que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, aconsejó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acuda a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas inglés) para revertir los resultados de la segunda vuelta electoral.

En la escucha, quien fue la mano derecha de Alberto Fujimori, se dirigió a Pedro Rejas el último 21 de junio para indicarle que la candidata naranja debía acudir a la “Oficina de Asuntos Regionales”, mejor conocida como la CIA, según informó el portal IDL-Reporteros.

“La Keiko tiene eso (información del presunto fraude). Con esa documentación tendrían que ir a la embajada y hablar con el encargado de inteligencia de la embajada , que se llama Oficina de Asuntos Regionales”, expresó Montesinos Torres.

Incluso, el exmilitar señaló que Mark Vito Villanella, en su condición de ciudadano norteamericano, era el más indicado para acudir a la Embajada de Estados Unidos a entregar la documentación sobre el supuesto fraude electoral.

“ Puede ir el marido de ella, como es norteamericano, puede ir a su embajada, llevar los documentos , mostrarle, dejarlos al de la embajada y pedirle que los remitan al jefe que tienen en Washington”, apuntó Montesinos.

En esa misma línea, el exasesor comentó que se le comunique si se llegaba a hacer dicha gestión porque intervendría con un contacto para que se priorice el pronunciamiento desde la Casa Blanca.

“Si hace eso con la Casa Blanca, con la documentación, les mete la yuca. Ahora, te digo una cosa, la número uno donde yo trabajaba, la número uno actual es compañera de universidad de mi hija mayor (...) Si tú me dices que han presentado eso en la embajada, yo le digo a mi hija que se comunique con la amiga para empujar la declaración de la Casa Blanca ”, refirió.

Finalmente, como indicó en algunos de los ‘vladiaudios’ anteriores, recalcó que no tiene ninguna intención con esta “ayuda”. “No tengo ningún interés. No me importa. Yo voy a salir porque ya tengo el tiempo cumplido. Entonces, simplemente lo hago porque me parece una barbaridad lo que está pasando”, apuntó.

¿Qué dijo Vladimiro Montesinos sobre la CIA?

Vladimiro Montesinos (VM): Lo que se tiene que hacer es ir a la Embajada de Estados Unidos y hablar con el de inteligencia de la embajada. Llevarle toda la documentación del fraude.

Pedro Rejas (PR): ¿Ahorita quién tiene todo eso? Para que se lo hagan llegar.

VM: La Keiko tiene eso. Con esa documentación tendrían que ir a la embajada y hablar con el encargado de inteligencia de la embajada, que se llama Oficina de Asuntos Regionales .

PR: Ya, de la embajada. ¿Qué embajada? ¿La americana?

VM: La americana, de Estados Unidos. Puede ir el marido de ella, como es norteamericano, puede ir a su embajada, llevar los documentos, mostrarle, dejarlos al de la embajada y pedirle que los remitan al jefe que tienen en Washington.

VM: En Washington, el jefe le da cuenta al presidente de allá y se pide que la vocera de la Casa Blanca emita una declaración para evitar que Cuba, Venezuela o Nicaragua se impongan en el Perú. Con una declaración de esas tiene un peso grande.

PR: Corta también. Ayuda.

VM: Claro, pues, c*****, p*** *****. Eso lo he mandado a decir hace varios días y no me hacen caso.

PR: O sea, ¿esa documentación ya la tiene también Keiko?

VM: Claro, pues. Esa documentación es la que ha estado presentado, demostrando las irregularidades y las falsedades que están habiendo, que votan los muertos.

VM: Toda esa documentación que lleve su esposo a la embajada. Pero pidan eso que les estoy diciendo.

PR: Claro, ya, estoy acá. Sí, que pidan eso simultáneamente...

VM: A la acción del abogado, denunciando el fraude. Acá está la prueba del fraude. Entonces, recepción eso la embajada y lo manda a Washington, inmediatamente Washington da cuenta a su jefe y se le pide que pidan al señor de allá para que la vocera de la Casa Blanca emita una declaración.

VM: Que les llama la atención del fraude que hay en el Perú, las elecciones fraudulentas. Mira, compadre, vengo hace una semana insistiendo en esa coj****, pero a la Loza no le da la cabeza para nada. Ni sabe que se hace eso .

PR: Por ahí también el que tiene fuerte intervención es Raffo.

VM: Sí, pues, compadre, pero Raffo es convencional, hermano. El Raffo tendrá mucha fuerza, pero van a perder, hermano.

PR: Ya se lo he dicho, por eso me extraña, porque hoy día me dijeron que iban a tener contacto sobre el tema.

VM: Pero son unos hue*****. Hay un dicho que dice: “En la tardanza está el peligro”.

PR: Claro.

VM: Se están tardando y van a perder soga y cabra. Entonces, ahí se fue a la m***** todo. El papá se quedará ahí y la chica ahí terminó su carrera .

PR: Está claro que si pasa eso, su carrera ahí acaba.

VM: Ahí acaba, ahí terminó toda la hue****. Y todos los que la han apoyado ahora, se quitan, quitan el cuerpo.

PR: Claro, las movilizaciones desaparecen apenas proclamen (los resultados) porque ella ha dicho bien claro que va a respetar al Jurado.

VM: Por eso te digo. Si hace eso con la Casa Blanca, con la documentación, les mete la yuca. Ahora, te digo una cosa, la número uno donde yo trabajaba, la número uno actual es compañera de universidad de mi hija mayor.

PR: Ah ya.

VM: Han compartido la misma habitación en la universidad.

PR: ¿Allá?

VM: Allá, allá, cuando mi hija estaba estudiando allá. Si tú me dices que han presentado eso en la embajada, yo le digo a mi hija que se comunique con la amiga para empujar la declaración de la Casa Blanca .

PR: Ah ya.

VM: Ya, compadre. Te estoy dando todas las llaves. Yo no tengo ningún interés de nada ni que me pongan en libertad. Yo voy a salir por mis propios medios, sin necesidad de nadie .

VM: No tengo ningún interés. No me importa. Yo voy a salir porque ya tengo el tiempo cumplido. Entonces, simplemente lo hago porque me parece una barbaridad lo que está pasando.

