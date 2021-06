El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, denunció que ha sido agredido física y verbalmente por un sujeto al que no pudo identificar. El hecho ocurrió dentro del Club Regatas Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

“ Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima . La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, contó Corvetto en su cuenta de Twitter.

Acompañó su publicación con fotos del agresor, un hombre que llevaba puesta una camisa azul y una chompa celeste. Pidió también, a través de dos hashtags, que cese la violencia y que haya tolerancia. “La democracia es respeto” , sentenció.

Es la primera vez que el jefe de la ONPE denuncia un ataque físico contra su persona durante el proceso electoral. Sin embargo, ya ha sido agredido verbalmente en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el sábado 19 de junio, durante un mitin de Keiko Fujimori, la abogada Lourdes Flores Nano le dijo: “No te portes como un ladrón y entrega el padrón”.

Luego, la expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), ante las críticas, señaló que no le había dicho ladrón a Corvetto, sino que “no se comporte como uno”.

A eso se le suma que simpatizantes de Fuerza Popular han realizado plantones frente a la casa del jefe de la ONPE. Reclamaban que se respete su voto, a pesar de que el voto fujimorista ya ha sido procesado y contabilizado, y que lo que busca Keiko Fujimori es anular mesas de sufragio en donde Pedro Castillo obtuvo mayor respaldo.

Club Regatas se pronuncia

Tras conocerse la agresión a Corvetto, el Club Regatas Lima, a través de un comunicado, señaló que “los hechos de violencia e indisciplina transgreden” su estatuto y reglamento, por lo que “han iniciado las acciones establecidas” en su normativa .

“Lamentamos profundamente que situaciones de discrepancia entre personas o grupos, que deberían resolverse con un cruce respetuoso y tolerante de posiciones en ámbitos privados, tengan que escalar a hechos de violencia innecesaria y de manera pública, exponiendo situaciones estrictamente de privados”, prolongaron.

Restaurante negó que Corvetto haya sido hostigado en su local a mediados de junio

A mediados de junio también se difundió el rumor de que Piero Corvetto y su familia habían sido agredidos cuando estaban en el Club Regatas Lima.

No obstante, el restaurante en donde almorzó Corvetto señaló que la familia del funcionario público y él tuvieron una estadía “en paz y tranquilidad”, y que no “se produjo incidente alguno”. La máxima autoridad de la ONPE tampoco denunció alguna agresión.

