De acuerdo con participantes de los grupos fujimoristas que se comunican por WhatsApp, uno de los organizadores y promotores de las marchas de hostilización hacia autoridades electorales, fiscales y periodistas es Juan Ricardo Flores Vásquez, hijo del empresario de transportes y fujimorista Ricardo Flores Chipoco, más conocido por sus amigos como ’'Riflo’'. A su hijo también lo conocen con el mismo apelativo.

La República accedió a los chats de WhatsApp de fujimoristas relacionados con las manifestaciones en las residencias del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas; del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas; del fiscal especial José Domingo Pérez; y del director de este diario, Gustavo Mohme Seminario. Los mensajes del grupo de WhatsApp, llamado ’'Plantón 2021′', señalan a Juan Ricardo Flores como la persona encargada de dirigir las marchas a favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori, así como los plantones en las casas de los funcionarios del JNE, la ONPE, fiscales y periodistas, acusándolos de ’'comunistas’'.

Este diario se comunicó varias veces con el número que corresponde a Juan Ricardo Flores, pero a pesar de la insistencia no respondió.

En uno de los mensajes, se pide que colaboren con el financiamiento de las actividades de hostilización: ’'Por favor, necesito que apoyen con una donación de S/ 50 cada uno para poder pagar los gastos de plataforma, sonido, grupo electrógeno, batucada, drones, cámara de piso, aguas, chancay y plátanos’'. A continuación, dejan un pantallazo de su número de Yapé para efectuar la transferencia del dinero. Efectivamente, le corresponde a Juan Ricardo Flores Vásquez.

’'Aquí el coordinador es el señor Richie (Ricardo). A él le depositamos. No es obligatorio, es voluntario’', se lee en los chats.

En los chats también es mencionado el empresario Juan Dibós Silva, vinculado al Touring Perú. En los chats los fujimoristas lo señalan como uno de los organizadores de las manifestaciones. En su cuenta personal de Facebook, Dibós no deja dudas sobre su posición: ’'Solo pedimos lo justo y no cejaremos hasta el último segundo. Y falta mucho para llegar a ese momento. ¡El robo de votos es un delito!’'. Su lenguaje es el mismo que los de sus amigos del grupo de WhatsApp. Por ejemplo, convoca así los plantones: ’'¡Hoy te toca hacer respetar tu voto y no el robo descarado y cómplice del comunismo!’'. Y también: ’'¡Exigimos a la ONPE y el JNE que se alejen de cualquier manejo oscuro de los votos! ¡Las pruebas ya están en sus manos y en todas las redes sociales!’'. Para Dibós y sus amigos, Keiko Fujimori ganó las elecciones y un ’'fraude comunista’' le ha robado los votos.

La República llamó y dejó mensajes al teléfono de Juan Antonio Dibós, quien finalmente solo contestó: ’'Alguien le ha mentido. No convoco ni dirijo nada’'. Evitó hacer más comentarios.

Rastro de familia

En el plantón en la vivienda del director de La República, pudo identificarse a la camioneta Toyoya de placa AML 943. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el vehículo está registrado a nombre de Inversiones Inmobiliarias San Judas Tadeo, cuyos propietarios son Mario Suito Sueyras, Mario Suito Sánchez Aizcorbe y Gonzalo Suito Sánchez Aizcorbe.

En la camioneta los manifestantes fujimoristas trasladaron equipos de sonido para el plantón contra Gustavo Mohme. Mario Suito Sánchez Aizorbe, uno de los dueños, está casado con Janice Ferrand Seminario, y su hijo se llama Mario Suito Ferrand. Janice Ferrand Seminario hizo campaña por redes sociales para que los fujimoristas acosaran al director de La República. Es una activista del fujimorismo también contra las autoridades electorales y el fiscal José Domingo Pérez, como puede comprobarse en su cuenta de Facebook. Su hijo Mario Suito Ferrand, además de hacer campaña por Keiko Fujimori, circuló una recopilación de firmas para destituir al presidente del JNE, Jorge Luis Arenas.

Este diario se comunicó con la secretaria de Mario Suito Sueyras en la Inmobiliaria San Judas Tadeo, y aseguró que contestaría, pero nunca devolvió las llamadas para responder porque un vehículo a nombre de su empresa se encontraba en el plantón fujimorista.

Todos los números con los que se comunicó este diario pertenecen al chat grupal de WhatsApp de los fujimoristas. Algunos integrantes de estos colectivos permitieron leer numerosos mensajes, grabaciones y videos. La República ha acopiado alrededor de medio centenar de número de teléfonos de estas personas que fueron parte de las manifestaciones de hostilización hacia autoridades electorales, el fiscal José Domingo Pérez y el director Gustavo Mohme. La información acopiada demuestra que no se trata de manifestaciones espontáneas y que existe financiamiento fujimorista.

Insoportable acoso

En los chats de los colectivos fujimoristas, La República también ha detectado ataques contra personas que no comulgan con sus denuncias de ’'fraude comunista’'. Una de sus más recientes víctimas es la arquitecta Roxana Paniagua Ampudia.

’'Paniagua es el que empezó a liberar a (los) terrucos, y ahora estamos aquí peleando a diario para que no tomen el poder’', chateó uno de los fujimoristas en referencia al exmandatario Valentín Paniagua Corazao, que fue designado por el Congreso para reemplazar al ex jefe de Estado Alberto Fujimori, quien fugó a Japón.

Roxana Paniagua intervino para aclarar la falsedad que siempre repiten los fujimoristas. ’'Perdón, pero Valentín Paniagua es mi tío, hermano de mi papá, y no permito que digan esas cosas’'. Según el Ministerio de Justicia, el expresidente Fujimori excarceló a 535 reclusos, entre procesados y sentenciados por terrorismo. En el breve gobierno de Paniagua fueron 227 y en el de Alejandro Toledo, 131. Pero los fujimoristas persisten en la mentira.

’'Perdón, no quise ofender a tu familiar, pero el que empezó con los derechos humanos para terroristas que destriparon criaturas, volaron a María Elena (Moyano), etc., ¡fue Paniagua!’', retrucó uno de los fujimoristas. Y otro se sumó a la farsa con más falsedades: ’'¿Queeee? Puede ser tu tío —con el perdón de tu tía—, pero él fue un izquierdista caviar que ni bien entró como presidente, empezó a liberar a terroristas. ¡Por favor! Por más tío mío que fuera, no estaría de acuerdo con él’'. Valentín Paniagua fue un viejo militante del partido Acción Popular, muy lejos de cualquier militancia izquierdista. Pero al fujimorismo no le interesa la verdad.

Entonces, Roxana Paniagua retrucó: ’'Junto con toda la corrupción de Fujimori que tuvo que ser desarticulada por mi tío, lo que él hizo fue que la gente tuviera un juicio justo. En la época del terrorismo solo por ser vecino de un terrorista, ya te metían en la cárcel’', explicó la arquitecta. Sin embargo, le respondieron: “Creo que eres comunista, no deberías estar en este grupo”.

“Estoy llamando a (Juan) Ricardo (Flores) para que la expectore”, escribió uno de los activistas. Los fujimoristas no permiten que se les contradiga o desmienta.

’'¿Así actúa el fujimorismo? ¿Así va a ser ahora con Keiko? Quizá estamos peleando por una seudodemocracia”, respondió Roxana Paniagua.

Para evitar más hostilización y acoso, Paniagua tuvo que retirarse del grupo de WhatsApp.

Marilú Vignati Scarpati es una de las promotoras

Marilú Vignati Scarpati es muy conocida en las páginas de las revistas dedicadas al jet set limeño. Ella se presenta como activista, emprendedora, escritora, diseñadora y creadora de canastas Canandinas.

En 2020 se hizo más conocida porque difundió un video en el que se oponía a la Ley de Trabajadoras del Hogar. Afirmó que la ley era ’'velasquista’' y no reconocía los derechos de los empleadores cuando alimentan, visten o atienden otras necesidades de las trabajadoras del hogar.

Marilú Vignati es una de las promotoras de los plantones de acoso a la vivienda del director de La República. Este diario la ubicó y le solicitó una versión de sus acciones que han sido cuestionadas por distintas autoridades. ’'Hablen con mi abogado’', fue lo único que dijo. Y colgó el teléfono.

Chats fujimoristas por Whatsapp

La República tuvo acceso a grupos fujimoristas por WhatsApp, que coordinan los plantones y manifestaciones de acoso y hostilización hacia autoridades del JNE, la ONPE y el director de La República. También se aprecian los ataques a Roxana Paniagua, sobrina del expresidente Valentín Paniagua. Y se identifica a los organizadores y financistas.

