Elecciones 2021: Pedro Castillo y Keiko Fujimori cerraron sus campañas

Pedro Castillo: “Recuperemos la riqueza del país para distribuirla de manera justa”

Por: Diego Quispe Sánchez

Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre (PL), cerró su campaña electoral ayer. En principio, no había precisión sobre el lugar donde daría su último discurso proselitista. Al final, a las 4 p.m., improvisó un balconazo frente a la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, para sus miles de seguidores, quienes lo siguieron desde Paseo Colón.

Castillo, como ha sido recurrente en su campaña, resaltó el poder que emana de la ciudadanía para fiscalizar a las autoridades y la invocó a mantenerse vigilante con el gobierno que entre para este quinquenio.

“No desmayaremos. La lucha recién comienza. El 7 de junio, yo haré un llamado al pueblo peruano para ser vigilantes de la democracia a nivel nacional. Recuperemos la riqueza del país para distribuirla justamente a nuestros hijos. Llamo a toda la clase obrera, a todo el magisterio”, exclamó el aspirante presidencial.

En su presentación, Castillo también recordó sus principales propuestas formuladas en la segunda vuelta. Entre ellas, que los jóvenes que acaben la educación secundaria tengan ingreso libre a las universidades, que los barrios sean seguros y se elimine la delincuencia y que los bonos de los policías sean pensionables, para que sirva de incentivo.

“Vamos a dar oportunidades de trabajo gracias a nuestro equipo económico, pero también vamos a ser firmes en esta lucha contra la delincuencia”, expresó.

Resaltó, por otro lado, la relevancia de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. “Es urgente para que el Perú, con el tiempo, no esté pensando solo en ser primario exportador. Vamos a recuperar la riqueza para tener un país próspero, porque ni siquiera los botones de nuestra camisa son nuestros”, afirmó.

Castillo también negó que él vaya a prohibir las importaciones, como lo aseguran sus críticos. “Falso, nuestra prioridad será lo que produce el pueblo peruano”, refutó.

Aseguró que respetará la actual Constitución Política hasta que la ciudadanía lo decida, pues, como lo recordó en su mitin, una de sus prioridades es impulsar un referéndum para convocar a una asamblea nacional constituyente. Minutos después se despidió de la multitud. Así culminó su campaña. Ahora solo queda esperar la decisión del electorado. Castillo aguardará los resultados en su natal Chota, en Cajamarca.

El dato. El candidato del lápiz improvisó un balconazo en la plaza Dos de Mayo, ante una multitud que lo acompañó desde el local de Perú Libre. Foto: Aldair Mejía/La República

Diálogo con Mujica

Minutos antes del balconazo, el candidato presidencial de Perú Libre había sostenido una reunión virtual con el expresidente de Uruguay José Mujica. Conversaron cuarenta minutos.

“No caigas por el autoritarismo. Cuando te equivoques, ten la honradez de decir: me equivoqué”, aconsejó el exmandatario de izquierda. “Si no tienen comida segura, si no tienen agua, si no tienen techo, si no tienen trabajo con qué ganarse la vida, no existe la libertad”, agregó.

El candidato de Perú Libre detalló algunas propuestas que desea concretar. “Tenemos que recuperar la soberanía económica, cultural, política y social. En la región del Cusco, donde hay el gas de Camisea, a 400 metros, se encuentran familiares cocinando con leña”, protestó.

Diálogo. José Mujica dio recomendaciones al candidato. Foto: difusión

Nuevos jales

Por la mañana, el también dirigente magisterial había presentado a los nuevos integrantes de su equipo técnico: los economistas Pedro Francke y Gonzalo Alegría, el ingeniero Humberto Campodónico y la decana del Colegio de Enfermeros, Liliana La Rosa, quien precisó que su apoyo es a título individual.

Ellos se suman a los expertos ya conocidos, como los excongresistas Hernando Cevallos y Juan Pari, el profesor Juan Cadillo, el físico nuclear Modesto Montoya, el abogado Julian Palacín, el exfiscal Avelino Guillén y la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte.

Más técnicos. Pedro Castillo secundado por Francke, Guillén, Palacín y Cevallos, entre otros. Foto: Aldair Mejía/La República

Keiko Fujimori: “No los voy a defraudar, nuestro país nos necesita más unidos”

Por: Elizabeth Prado

La candidata presidencial de Fuerza Popular llegó al óvalo Las Palomas, en Villa El Salvador, sobre un camión cisterna y portando la bandera nacional. En el lugar se levantó un gran escenario con tres pantallas gigantes para que Keiko Fujimori concluya su campaña proselitista.

Empezó su discurso afirmando que hace un año, tras salir de prisión, no pensó estar en la segunda vuelta electoral enfrentando al comunismo en el año del Bicentenario.

También dijo que esta campaña le permitió reencontrarse con su madre y su hermano Kenji, a quien invitó al estrado.

Kenji tomó el micrófono para decir lo orgulloso que estaba de su hermana mayor por la lección de unidad del país, lo cual consideró madurez política. Luego se encargó de presentar al cantante Jimmy Santi, quien empezó con el show en el mitin.

Posteriormente, Keiko Fujimori dio la bienvenida a la periodista Vanya Thais, en representación de los independientes. Ella dijo que como mujer jamás podría votar por el “machismo leninismo”.

Thais se encargó de presentar el siguiente número artístico, un trío de música urbana encabezado por el mediático Mario Hart. Al concluir, Hart dijo: “Este domingo ganamos como sea”.

El show. El cantante Jimmy Santi fue el primero de los artistas que ofreció un espectáculo en el cierre de campaña de Keiko Fujimori. Foto: John Reyes/La República

Recuento de propuestas

Keiko Fujimori empezó a hacer un inventario de sus propuestas. No perdió la oportunidad de repetir que, a diferencia de su contrincante, tiene un gran equipo e ideas claras sobre lo que deben hacer para lograr el cambio en el país.

En salud, dijo que cambiarán las pruebas rápidas por pruebas moleculares y antígenas. Reabrirán las postas médicas, y levantarán 100 plantas de oxígeno, además de contar con el programa Suma de Vacunas. “No importa el presupuesto, si se hace control concurrente, no hay cuestionamientos”, acotó.

Respecto a las micro y pequeñas empresas, repitió la propuesta de licencia cero al momento de abrir el negocio, y por dos años. También habló de un crédito especial, para lo cual habrá 10.000 millones de soles en favor de los emprendedores y con cinco años de gracia.

Recordó el Bono Oxígeno de 10.000 soles para las familias que perdieron a uno de sus miembros. También el aumento de Pensión 65, de 250 a 500 soles. Otro de los aumentos que mencionó fue para el Programa Juntos, de 200 a 300 soles; además de triplicar el presupuesto de Qali Warma, de Comedores Populares, Ollas Comunes y Vaso de Leche.

Soporte. Pedro Cateriano no dudó en levantar el símbolo patrio para apoyar a Fuerza Popular. Foto: John Reyes/La República

Keiko Fujimori se refirió a una partida de 3 millones en obras de agua y desagüe, “y mientras eso ocurre, anunciamos un programa revolucionario que ayuda a familias más humildes: 2.500 camiones cisternas distribuirán agua gratuitamente”.

A los jóvenes les dijo que ampliará Beca 18 y que implementará el programa Mi primera chamba. “Entregaré incentivos tributarios a empresas que empleen a jóvenes”, afirmó.

Para los agricultores, se cobrará un tributo a las mineras con mayores utilidades con el propósito de apoyar a este sector. Créditos baratos en Agrobanco “y como antes llevaremos 5.000 tractores al campo”.

Se dirigió a los maestros indicando que atenderá el nombramiento de profesores, la deuda social y el aumento de remuneraciones.

En su discurso también mencionó a niños y adolescentes. Para ellos se comprometió a comprar 6 millones de computadoras con acceso a internet.

Keiko Fujimori culminó su presentación diciendo que no defraudará y que el país nos necesita unidos. Igual, reiteró que del otro lado generarán odio, tirarán piedras, pero no las devolverán y harán con ellas un camino de paz y desarrollo.

“Quiero ser presidenta para luchar contra la pandemia, la pobreza, la indiferencia y devolver esperanza al país. Viva la paz, viva la democracia, viva el Perú”, fue su mensaje final.

Puntal. Álvaro Vargas Llosa dijo confiar plenamente en Keiko. Foto: John Reyes/La República

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.