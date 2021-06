Daniel Salaverry: “Si Keiko llega a ser presidenta, tendría el monopolio del poder”

El excandidato a la presidencia de Somos Perú considera que en esta segunda vuelta Pedro Castillo es una alternativa más razonable y de cambio, a comparación de Keiko Fujimori. El también excongresista advierte las consecuencias de un gobierno fujimorista, que prácticamente tendrá mayoría en el Congreso, por sus alianzas con otros partidos.

¿Su apoyo a Pedro Castillo forma parte de una decisión institucional de Somos Perú?

Somos Perú tomó la decisión de dejar en libertad a sus militantes para que opten votar a consciencia, y a mí mi consciencia me dice que la mejor opción es Pedro Castillo.

¿Esta decisión la conversó con Martín Vizcarra?

No converso con Martín Vizcarra desde hace un mes, un poco más. La última comunicación que tuve con él fue cuando me enteré de que tuvo Covid-19. Le dejé un mensaje deseándole una pronta recuperación.

¿Sabe si los demás militantes de Somos Perú tienen esa posición?

Ya es decisión de cada ciudadano y militante de Somos Perú apoyar la propuesta que ellos consideren democrática en el país. Queremos que las cosas se hagan distintas, un presidente honesto, con sensibilidad social, con vocación de servicio, que esté comprometido con los sectores populares, las familias de escasos recursos, reducir la pobreza y desigualdad. Y no a un presidente o una presidenta cuyos compromisos estén con el empresariado, con los grandes grupos de poder.

¿No le preocupa que el presidente del partido de Castillo es una persona sentenciada por delitos de corrupción?

Por supuesto que se le critica eso, pero ya Pedro Castillo ha sido muy claro respecto a que Vladimir Cerrón no va a participar o formar parte de su gobierno y que no va a tener ningún cargo público, así que los peruanos podemos estar tranquilos de que los que conformen el gobierno de Pedro Castillo van a ser personal calificado y gente honesta y comprometida con los intereses del país, y no intereses de las transnacionales o de las grandes empresas.

Sobre el debate técnico, ¿le dejó tranquilo las exposiciones de los integrantes del equipo de Castillo?

El equipo de Pedro Castillo se está reforzando. Ha habido incorporaciones como Pedro Francke y Gonzalo Alegría, por el tema económico, que nos pueden dar la confianza a los peruanos de que la economía se va a mantener estable, equilibrada y que no vamos a tener problemas de inflación, pero yo no soy vocero de Pedro Castillo, soy un ciudadano que quiere lo mejor para su país y estoy dando mis aportes de manera personal al propio Pedro Castillo.

¿Qué opina de la campaña que sostiene que en un eventual gobierno de Pedro Castillo seremos como Cuba o Venezuela?

Es una campaña de guerra sucia de la cual ya está acostumbrada a hacerlas el fujimorismo, sino recuerden los diarios chincha de los 90, pero no tiene fundamento porque cualquier reforma constitucional o de Estado o económica tiene que pasar por la aprobación del Congreso, y en el Congreso Perú Libre solo tiene 37 congresistas. Más bien, me preocupa si Keiko Fujimori llega a ser presidenta, tendría el monopolio del poder. Y ya sabemos cómo actúa el fujimorismo cuando tiene el poder absoluto: controlaría el Ejecutivo y el Congreso, a través de este bloque que se han conformado cerca a ella, junto a sus aliados.

¿Para usted Castillo es o no un candidato comunista?

No es comunista, él mismo lo ha dicho. Basta conversar con él, entablar un diálogo, como lo he hecho yo, en diversas materias y vas a probar que no es un político comunista. Es un político de izquierda que le preocupa el país, la lucha contra la corrupción, que quiere cerrar la brecha de desigualdad y pobreza.

Usted que ha conocido de cerca a Fuerza Popular, pues fue congresista de este partido, ¿qué es lo que más le preocupa que puedan hacer ellos en un gobierno, aparte de buscar el monopolio del poder?

Que están comprometidos con intereses empresariales. Los millones de dólares que han recibido de empresas dedicadas a la pesca, a las finanzas, a la agroindustria los obligarán a tomar decisiones a favor de las empresas, y no de las grandes mayorías del Perú. Su debilidad para dejar la corrupción porque están comprometidos con ella, su actitud frontal contra los órganos jurisdiccionales, contra los fiscales, por ejemplo, los que están llevando las investigaciones más importantes del país, correría riesgo si el Poder Judicial pierde la autonomía para llevar adelante estos procesos, de manera independiente.

¿Es posible que en un gobierno de Fuerza Popular correrá riesgo la extradición de César Hinostroza desde España?

Pero si ya Fuerza Popular intentó blindarlo en el Congreso de la República cuando estaban en curso las acusaciones constitucionales por el caso Cuellos Blancos. Acuérdese que yo tuve que ponerme fuerte y exigir que se realice un pleno para que se incluya el delito de organización criminal a César Hinostroza. Con esos antecedentes podríamos sospechar de que habría riesgo.

¿Y en el caso del acuerdo de colaboración de Lava Jato?

Cualquier cosa puede pasar, acuérdese que los procuradores también responden al Ejecutivo. Entonces, es una situación que los peruanos tenemos que mirar antes de emitir nuestro voto. ¿Qué queremos para nuestro país? ¿Cinco años más como los que hemos visto? ¿Un gobierno que regala nuestro gas, que tienen compromisos con empresas? ¿O un gobierno que defienda los intereses del pueblo peruano?

Usted tuiteó contra las promesas de Keiko Fujimori en el último debate. ¿Las considera inviables?

Mi crítica va a las reiteradas mentiras de Keiko Fujimori. Cuando dice que va a otorgar dos millones de títulos de propiedad en cinco años, eso es irrealizable porque Cofopri se demoró 25 años para entregar ese mismo número de títulos. Miente cuando dice que va a generar medio millón de puestos de trabajos porque se realizarán inversiones públicas por carreteras o cuando ofrece un bono oxígeno y luego dicen que es un crédito.

