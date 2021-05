El último domingo 30 de mayo se llevó a cabo el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a la segunda vuelta el próximo domingo 6 de junio.

En este evento participaron los candidatos Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, y Pedro Castillo, por Perú Libre, quienes expusieron sus propuestas en seis bloques temáticos: Perú del bicentenario; salud y manejo de la pandemia; trabajo y promoción del empleo; Educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad pública; y derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

Este formato contó con un tiempo de tres minutos cada uno. Además, se contestaron preguntas hechas por los ciudadanos. También intercambiaron opiniones, críticas, alusiones y hasta acusaciones de agresión.

A continuación, veremos los momentos más importantes de este debate presidencial.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo en debate. Foto: Oswald Charca/La República

Fujimori presentó una piedra como prueba de agresión

La candidata Keiko Fujimori cuestionó a su oponente Pedro Castillo por supuestamente generar, con sus mensajes, agresiones hacia periodistas y sus simpatizantes.

“Después de muchas excusas, finalmente, estamos acá para que usted pueda contrastar los planes de gobierno de ambos candidatos, pero lamentablemente tengo que rechazar categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer”, sostuvo la postulante presidencial en el primer bloque, El Perú del Bicentenario.

Seguidamente, añadió: “Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y mensajes de odio, de lucha de clases, no solamente ha generado agresiones a periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras “, indicó Keiko mostrando una de las supuestas piedras que arrojaron a su caravana, que, según indicó, le rompió la cabeza a una seguidora fujimorista.

El fujimorismo nunca agendó la salud como un derecho, afirmó Castillo

Por otro lado, Pedro Castillo consideró que existe actualmente “un problema estructural” dentro del sistema de salud que no permite afrontar la crisis de la pandemia de la mejor manera. “Esta pandemia ha desnudado el vil y corrupto Estado de gobierno”, expresó.

Seguidamente, sostuvo que el fujimorismo, con 10 años de gobierno y mayorías parlamentarias, nunca agendó la salud como derecho constitucional. “El oxígeno tiene que ser un derecho, no un negocio”, acotó.

Además, cuestionó la propuesta de Keiko Fujimori de entregar 10.000 soles a cada familia que haya perdido un familiar por la pandemia. En vez de eso, Castillo agregó que hará “una cruzada nacional convocando a todos los profesionales”.

Pedro Castillo: “Nosotros no vamos a quitar ahorros a la gente que trabaja”

En otro momento, Castillo aseguró que si llega a ser Gobierno, respetará los ahorros de los trabajadores y la propiedad privada.

Del mismo modo, cuestionó la portada de un medio local del viernes 27 de mayo, que informó sobre la supuesta intención de él de confiscar el dinero de los afiliados a la AFP. En ese momento, comparó dicha información con un titular de La República.

“Quisiera mostrar los titulares de dos periódicos del mismo día. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja . Respetaremos la propiedad privada. No más abusos de las AFP, ni la ONP. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros”, mencionó.

Castillo a Fujimori: “Me gustaría que pida perdón a las mujeres esterilizadas”

Pedro Castillo exhortó a Keiko Fujimori a que pida perdón a las mujeres esterilizadas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

El docente cajamarquino realizó estas declaraciones luego de que la hija del exdictador le pidiera “más respeto por las mujeres” cuando opine, debido a que —según la candidata— no las mencionaba.

“Hace un segundo me decían que soy machista. Yo tengo a mi madre a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas . Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre”, dijo Castillo.

Por otro lado, Fujimori le respondió que el caso aún está en investigación y será la justicia peruana la que determine si hay culpables.

Castillo a Fujimori: “Supere su obsesión con Cerrón, el candidato soy yo”

Pedro Castillo pidió a Keiko Fujimori que “supere” su “obsesión” con Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

“ Sugiero que usted trate de superar su obsesión con (Vladimir) Cerrón. Acá el candidato es Castillo . En mi gestión, ninguna persona (está) vinculada con extremistas”, mencionó el postulante de izquierda durante el bloque anticorrupción.

Además, dijo que él se presenta para candidatear al máximo cargo no por intereses particulares, sino por el bien del país. “Te ponen paneles, te dicen que eres terruco, que eres chavista, terrorista”, agregó.

Por su parte, Keiko Fujimori respondió a su contrincante señalando no creer que Vladimir Cerrón ya no forme parte de la organización política Perú Libre.

“Cómo creerle que el señor Cerrón no participa de su grupo político si él ha puesto al vocero (de la futura bancada). (…) Ya sabemos quién manda”, enfatizó.

