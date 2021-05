Daniel Salaverry: “Estoy comprometido con la campaña de Pedro Castillo”

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry manifestó que en esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 su respaldo es hacia el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Soy militante de Somos Perú y ahora estoy comprometido con la campaña de Pedro Castillo . Estoy ahora en el norte, en Trujillo, impulsando la campaña desde el norte. Me da mucho gusto ver cómo ha remontado en el norte la propuesta de Castillo y vamos a seguir trabajando”, declaró a Canal N.

Pese a que anteriormente perteneció a las filas de Fuerza Popular, el expostulante por Somos Perú afirmó que no apoyaría a Keiko Fujimori porque “ya lo engañó una vez”.

“Justamente porque sé cómo actúa y sé cuáles son sus verdaderos intereses es que yo me alejé de Fuerza Popular, y es por eso que de ninguna manera voy a apoyar a Keiko Fujimori . A mí ya me engañó una vez y no voy a permitir que me vuelva a engañar”, agregó.

“Me preocuparía que Keiko Fujimori llegue al poder”

En esa misma línea, expresó que en la cita que tuvo con el maestro de escuela pudo conocer que es una persona en la que la población puede reflejarse porque “ha salido de abajo”.

“Me he reunido con Pedro Castillo y la verdad que he encontrado a un líder sencillo, humilde, que tiene la suficiente apertura para el diálogo, que escucha y tiene una tremenda vocación de servicio y sensibilidad social que tanta falta le hace al Perú en sus autoridades”, subrayó.

Asimismo, dijo que mayor preocupación le genera que la lideresa de Fuerza Popular pueda ser electa como mandataria porque controlaría los poderes del Estado.

“ Me preocuparía que Keiko Fujimori llegue al poder, a la presidencia, porque tendrían el poder absoluto , el Ejecutivo y casi un bloque de 100 congresistas que podrían hacer lo que se les dé la gana. Imagínate lo que hicieron con 70 congresistas, imagínate ahora con 100”, deslizó.

“Esto no se trata de repartijas”

Al ser consultado acerca de que si en un eventual gobierno de Perú Libre ocuparía algún cargo, Salaverry Villa comentó que no ha conversado con Pedro Castillo sobre ese aspecto.

“Ni yo se lo he pedido ni él me lo ha ofrecido porque esto no se trata de repartijas. Se trata de unir esfuerzos para sacar adelante a nuestro país y generar un verdadero cambio. Los peruanos estamos cansados de la corrupción, gobierno tras gobierno”, sostuvo.

Finalmente, indicó que en Somos Perú se ha dejado en libertad a los militantes para que decidan por qué candidato presidencial votar el próximo 6 de junio.

“Mi consciencia me dice que tengo que estar ahí donde está la propuesta honesta, donde no hay corrupción, donde no hay certezas como en otros lados de prebendas y beneficiar mediante leyes a grandes grupos de poder”, apuntó.

