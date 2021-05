Dina Boluarte: “Queremos cambios en el Perú, ¿tanto le cuesta a la derecha salir de su burbuja?”

Si equipo y plan de gobierno estaban listos, ¿por qué no se presentaron antes y se dejaban de lado las críticas y rumores?

Somos un partido político maduro, sereno, responsable y el equipo técnico ahora lo vamos a presentar y el pueblo así lo entiende porque tenemos una agenda de campaña , es parte de esa agenda.

¿Los dos debates bastarán para los planes de gobierno?

El pueblo es tan sabio y le dice al profesor Castillo -si mira las redes-, ¿por qué le tiene que hacer caso al capricho de la señora Keiko que quería cuatro debates? Como partido serio, vamos a ir a los debates que técnicamente se den y en el Perú siempre han sido de carácter presidencial y del equipo técnico, ¿por qué tenemos que inventarnos más debates? ¿Es imposible que expliquen su plan en dos?... No nos corremos, sino que la desesperación de Keiko porque no sube en las encuestas y con todas sus ventajas televisivas dice: “Pedro, no te corras”. La que se corre es ella, no de los debates, sino del Poder Judicial.

Hace unos días hubo hechos de violencia en Lima y en Huaraz. ¿No es peligroso esto?

No solo son dos hechos de violencia, en toda la segunda vuelta hay violencia contra Castillo, contra el secretario general del partido y contra mí de parte de toda su prensa. Por ejemplo, le dan espacio a las amenazas de muerte de López Aliaga. Como consecuencia, han llegado al local del partido unos señores con camisetas y banderas negras queriendo violentar a los militantes. La violencia no es bienvenida en ningún lado, pero no vamos a aceptar lo que dijo Keiko, agarrando una piedra en la mano, que la tiró la gente de Perú Libre. Eso no lo puede afirmar, eso es violencia, el querer poner nombres en el camino. En las imágenes que la prensa colgó de quienes gritaban contra ella en Áncash, nadie tenía una camiseta de Perú Libre, eran personas de la zona.

¿De dónde viene la violencia entonces?

Viene desde el lado de la señora Keiko con todo el aparato de la prensa que tiene. Mañana, tarde y noche repiten lo mismo. Eso es violencia también.

¿La situación extrema no oculta la falta de propuestas?

No sé si la señora Keiko tenga propuestas, creo que lo único que tiene como propuesta es la violencia, el terruqueo, el decirnos comunistas. Venimos proponiendo que vamos a atender la educación con el 10% del PBI, vamos a hacer una reingeniería en la educación porque el currículo actual que tenemos es defi ciente y vamos a atender el sector salud de manera amplia, colocando un odontólogo por colegio, un psicólogo. También estamos pensando en dar el 10% del PBI a salud. En cuanto a la pandemia, Castillo ha dicho que, sin repetir los errores, va a garantizar la vacunación para todos. Queremos un gobierno de equidad. El asunto es que la prensa se ha encargado de decir “terruco, comunista, chavista”, pero no escuchan nuestras propuestas, claras para los invisibilizados, los nadies, las mujeres emprendedoras, los colegios profesionales, los empresarios nacionales, la empresa privada.

¿La propiedad privada?

Sí, nos acusan de que vamos a quitarles la propiedad privada, que les vamos a robar sus ahorros. Eso dice la señora K y su comparsa de la prensa. Lo que el profesor dice es que vamos a respetar la propiedad privada porque es producto del esfuerzo de cada uno de nosotros , en ningún momento ha dicho tal situación descabellada.

Se ratifica en las propuestas del 10% del PBI para la educación y 10% del PBI para salud.

Siempre han dicho que es imposible. ¿Por qué? Porque no quieren mirar a la educación y a la salud como un derecho. En la Constitución del 93 lo redujeron a un servicio y por eso es que se ha vuelto tan lucrativo.

Ese 10% del que usted habla, ¿es en todo el quinquenio?

No, vamos a ir elevando progresivamente, y al término del quinquenio quedará establecido que para atender la salud será el 10% del PBI; para atender la educación, 10% del PBI. Queremos dejar la primera piedra en la historia para que el Perú empiece a ser un país con desarrollo, inclusivo, con rostro humano.

El Perú de los nadies, como dice Castillo.

Así es. Por ejemplo, en el Callao, en el asentamiento humano que lleva el nombre de Keiko Fujimori -ella nunca ha llegado allí- no tienen agua ni desagüe, ni pistas y veredas. ¿Sabe que solo pueden escuchar sus clases remotas por radio porque no tienen corriente eléctrica? Es ese dolor en el alma, y le hablo como mamá, que queremos cambiar. Queremos cambios en el país, ¿tanto le cuesta a la derecha entender ese sufrimiento, no salir de su burbuja y creer que eso es el Perú ? Hemos conseguido con la Constitución del 93 que la corrupción se enquiste como cosa natural. Es lo que los señores corruptos no quieren que se acabe y por eso nos dicen “terrucos”. Pero dejar que nuestros niños se mueran de hambre, que no estudien, eso es terrorismo.

El caso Cerrón, quien siempre se pronuncia, ¿no le resta autoridad al candidato Castillo?

Somos un partido respetuoso, democrático. Acá no tenemos dictadura como, por ejemplo, lo mostró el chat de La Botika, donde la señora Keiko digitaba “párense, aplaudan, no aplaudan”. Acá todos trabajamos y el Dr. Cerrón como secretario general tiene intervención en la campaña. Castillo tiene sus roles, yo igual. No tenemos dictadores ni dictadoras.

¿Alguna autocrítica en la campaña o creen en su triunfo?