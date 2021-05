Simpatizantes fujimoristas regalan golosinas a cambio de votar por Keiko

Un grupo de simpatizantes fujimoristas llegó hasta un asentamiento humano para regalar paquetes de golosinas a las personas, mientras instaban a votar por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y criticaban al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, de quien afirmaban que en un eventual gobierno suyo, iban a estar “comiendo de la basura”. El hecho se dio a conocer mediante un video subido a las redes sociales.

“(...) Un señor que se autodenomina profesor, de nombre Pedro Castillo, ligado a Vladimir Cerrón, quien ha sido sentenciado en el departamento de Junín. Amigos y amigas, tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros estamos aquí para darte esa información, no una desinformación. No queremos estar como Venezuela, comiendo de la basura. Tenemos que tener en cuenta eso este 6 de junio. No se olviden: marquen la K. Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Keiko Fujimori, presidenta 2021″, mencionó uno de los adeptos fujimoristas a través de un megáfono.

“No pertenecemos al partido Fuerza Popular, pero venimos aquí a informar”, dijo un militante fujimorista. Sin embargo, en la bolsa que tenían se puede observar galletas, refrescos en caja y banderolas naranjas. Además, una de las mujeres vestía un polo con la inscripción “Kontigo Perú” y el logo de Fuerza Popular.

Finalmente, los simpatizantes intentaron justificarse afirmando que la gente del “partido del lápiz” había regalado canastas.

“En el día de la madre, han regalado canastas ustedes, ¿quién te dice algo?”, mencionó la simpatizante que llevaba puesto el polo del partido de la hija del exdictador Alberto Fujimori.

