IEP: 84% opina que la libertad de expresión es muy importante para la democracia

El 84% de peruanos considera que la libertad de expresión es muy importante para la democracia, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

El sondeo mostró, además, que el 7% de peruanos considera que la libertad de expresión es solo algo importante en la democracia, mientras que el 3% cree que es poco importante, el 2% que no es nada importante y el 4% de encuestados no sabe o no opina al respecto.

Asimismo, de los que contestaron que este factor es muy importante destacan los encuestados de la región de Lima, el grupo etario de jóvenes de 18 a 24 años de edad y los ciudadanos que pertenecen al nivel socioeconómico A/B.

Regiones prefieren a Castillo y solo Lima, a Keiko

La investigación de IEP señala también que las preferencias en la mayoría de regiones del país sigue siendo a favor del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, excepto en Lima Metropolitana, donde la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene el mayor respaldo.

En ese sentido, Fujimori mantiene el liderazgo en la intención de voto dentro de Lima Metropolitana, con un 38,4%, mientras que Castillo tiene el respaldo fuera de la capital. En el norte con 36,5%, en el centro con 39,9% en el sur 49,6% y en el oriente con 45,6%

Castillo sigue liderando intención de voto

La encuesta de intención de voto presidencial hecha por el IEP muestra que Castillo mantiene la ventaja sobre Fujimori e incluso aumentó levemente su porcentaje.

Según el sondeo, realizado del 13 al 15 de mayo, el representante de Perú Libre consiguió el respaldo del 36,5% de los peruanos. En tanto, un 29,6% prefiere a la lideresa de Fuerza Popular como próxima presidenta del Perú.

