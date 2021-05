“El proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas fue un plan de planificación familiar”, declaró la candidata presidencial Keiko Fujimori, al ser abordada por la prensa sobre un eventual indulto a Alberto Fujimori, luego de firmar un acuerdo con el PPC.

Su respuesta como candidata presidencial condiciona la actuación del Poder Judicial y desconoce los compromisos asumidos por el Perú ante la CIDH. El Perú se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, una de las mujeres que perdieron la vida por las esterilizaciones forzadas.

Tras 20 años de investigación, el fiscal Pablo Espinoza denunció ante el juez Rafael Martínez a Alberto Fujimori y los exministros Marino Costa, Eduardo Yong y el electo congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga como los principales responsables .

La fiscalía ha llegado a la conclusión de que dicho programa estuvo destinado a reducir la pobreza, disminuyendo la natalidad de más de 300 mil mujeres campesinas, pobres, rurales y amazónicas con fines económicos y de ninguna manera por planificación familiar.

Esta denuncia está en evaluación, pero un eventual indulto dejará en el desamparo a las mujeres esterilizadas sin su consentimiento y a los deudos de las cinco que perdieron la vida. En total, se realizaron 300 mil ligaduras de trompas, en un esquema de cuotas y con incentivos económicos al personal médico.

El “Plan Bicentenario”

En tanto, desde temprano, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y la excandidata de Juntos por el Perú (JP) Verónika Mendoza, se reunieron en Breña, Lima, para finiquitar detalles del nuevo plan de gobierno y el equipo técnico.

Mendoza estuvo acompañada de su plancha de gobierno: Anahí Durand, jefa del plan de gobierno de JP; Pedro Francke, jefe del plan económico; y José de Echave, excandidato a la vicepresidencia. A ellos se sumó el excongresista y expresidente de la Comisión Lava Jato Juan Pari.

Fuentes que estuvieron en esta reunión afirmaron que Castillo no volvió a hablar sobre el militante aprista y director de UCI, Miguel del Castillo, quien asegura haber coordinado y alcanzado al aspirante presidencial un plan de gobierno, denominado “Plan 200”.

Todo indica que esta propuesta quedará en el pasado. El último jueves, el candidato presidencial indicó que la única iniciativa formal es el “Plan Bicentenario, un Perú Libre de Corrupción” . Este plan está coordinado por el dirigente de Perú Libre Roger Najar y cuenta con el respaldo de Juntos por el Perú-Nuevo Perú.

Anahí Durand, jefa del plan de gobierno de JP, recalcó a La República que “Del Castillo no tiene ninguna responsabilidad” en la nueva propuesta. Tampoco ninguna relación con el equipo “que ha trabajado orgánicamente” con el candidato. “Yo no lo conozco, no lo he visto nunca”, agregó.

Las tres agrupaciones que trabajan el “Plan del Bicentenario” rechazan al hijo del excongresista aprista Jorge del Castillo. Lo que no ha explicado Castillo, no obstante, es por qué recibió la iniciativa del director de UCI y luego lo desautorizó.

Miguel del Castillo, el excandidato morado al Parlamento Andino Manuel Ato y la excandidata al Congreso con Victoria Nacional Agnieszka Céspedes aseguran que el domingo 9 de mayo se reunieron con el candidato de Perú Libre para entregarle el “Plan 200”.

Las versiones recogidas explican que el postulante pidió esta colaboración ni bien acabó la primera vuelta, antes de acercarse a Mendoza. Una vez formalizada la alianza con JP, priorizó lo planteado en las mesas de trabajo entre Perú Libre y Nuevo Perú, por tratarse de un trabajo más institucional.

Del Castillo se atribuyó una vocería que nadie le autorizó en la izquierda.

Convocatoria abierta

El dirigente del Sute también convocó al economista y profesor de la PUCP Kurt Burneo, quien le pidió de condición, para apoyarlo, que realice un claro y definitivo deslinde de Cerrón. Al cierre de esta nota, Burneo no recibió la respuesta de Castillo.

Además, otro especialista buscado es el excongresista Juan Pari. Este diario buscó a Pari, pero no contestó nuestras comunicaciones.

El excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, es otro personaje político que ha visitado a Castillo y anunciado que lo respaldará.

Presentará su plan hoy

A través de un vídeo en Facebook, Castillo anunció que dará a conocer su “Plan Bicentenario” hoy a las 2 de la tarde en un evento en La Victoria. Ahí aprovecharía en presentar a sus cuadros técnicos. Así justificará su ausencia en el debate improvisado en los exteriores del penal de Santa Mónica, en Chorrillos, donde lo esperará su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Mientras todo esto ocurre, el Ministerio Público lo ha puesto en la mira: la fiscal Elizabeth Figueroa le abrió una investigación preliminar por falsedad genérica e ideológica, por una presunta falsa declaración en su participación en el Consorcio Chotano de Inversionistas, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Debate sin garantías

Keiko Fujimori, por su parte, ha recalcado que irá a la puerta del penal de Santa Mónica a esperar a Castillo. Recordemos que fue el docente cajamarquino quien planteó un debate en este centro penitenciario, pero luego desistió de participar.

La lideresa de Fuerza Popular igual ha organizado su propio formato para debatir: reactivación económica, promoción de la agricultura, medidas contra la pandemia, lucha contra la pobreza y micro, pequeña y mediana empresa.

El moderador elegido por Fujimori es el periodista Gonzalo Iwasaki, conductor televisivo en el canal Willax TV, que rechaza a Pedro Castillo.

El secretario general y candidato naranja a la vicepresidencia de FP, Luis Galarreta, pidió permiso a la Municipalidad de Chorrillos y resguardo policial al Ministerio del Interior.

Esta cartera desestimó la solicitud de Galarreta. Significa que no hay garantías para el evento por motivos de seguridad y sanidad pública.

Alianza con el PPC

Fujimori suscribió, asimismo, un acuerdo político con el Partido Popular Cristiano (PPC), con el argumento de salvar la democracia del país frente a lo que ella considera la amenaza autoritaria y comunista.

“Tenemos las puertas abiertas, hemos anunciado un gabinete abierto. Esperamos contar con el apoyo de ustedes, no solo en esta campaña”, expresó Keiko.

Alberto Beingolea, extitular del PPC, agradeció a Fujimori y atacó a Castillo: “La posición del otro candidato ahuyenta todo lo que hemos luchado en el PPC”, cuestionó. Lo secundó la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.

JNE definió que único debate presidencial del 30 de mayo sea en la región Arequipa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó ayer que por acuerdo de los partidos políticos Perú Libre y Fuerza Popular, el debate de equipos técnicos será el 23 de mayo en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, en Lima. El moderador ahí será el abogado y analista político Juan de la Puente.

El debate presidencial del 30 de mayo, en cambio, será en la región Arequipa. En este caso, aún falta definir quién será el moderador. Este debate tendrá seis bloques: el Perú del Bicentenario; salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad pública; derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

El alcalde de Arequipa, Omar Candia, dijo a Latina que el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha definido la locación del debate en esta región. “Este debate debe ser público”, manifestó.

En principio, el JNE planteó que sean cuatro debates: uno de equipos técnicos, otro de planchas de candidatos a la vicepresidencia y dos de candidatos presidenciales. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los personeros de Perú Libre y Fuerza Popular. Los de la izquierda planteaban que solo sean dos debates. Los fujimoristas querían cuatro. Al final, el Jurado aceptó que sean dos.

JNE Debate

Fujimori lo diseñó

Secretario de Presidencia dice a Costa Bauer que considere las anotaciones escritas por Fujimori.

