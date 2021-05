Castillo anunciará equipo técnico el martes o miércoles de la próxima semana

El aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó que entre el martes y miércoles de la próxima semana presentará al equipo técnico que lo acompañará de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021 para que la ciudadanía pueda tener una idea más clara de lo que sería un eventual gobierno suyo.

Castillo mencionó que la posibilidad de presentar a su equipo técnico está en evaluación para ver si se realiza el martes o miércoles. Esto dependerá de las “organizaciones y otras personalidades que se han sumado a esta causa” ; por tanto, deberán ponerse “de acuerdo con el resto de personalidades que tenemos pendiente”.

El candidato de Perú Libre adelantó que para el sector salud se contará con la presencia del doctor Hernando Cevallos, mientras que en economía estarán Juan Pari y Kurt Burneo. La parte que corresponde a la justicia estará a cargo del exfiscal supremo Avelino Guillén.

“ A estas personas que menciono no se les ha convocado para repartirles algo, sino para que sean coordinadores y llamen a las diferentes personalidades para participar”, dijo en diálogo con Exitosa.

Por otro lado, el aspirante al sillón presidencial se refirió a la investigación preliminar en su contra a cargo del Ministerio Público por presuntamente omitir información sobre una empresa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Que me saquen lo que quieran, estoy dispuesto a que se hagan las investigaciones. A mí me gustan las investigaciones y yo mismo puedo apoyar, acá las cosas claras, me preocupa el país, la salud y el empleo, y me ratifico que somos un gobierno demócrata y respetaremos la institucionalidad”, remarcó.

