Mujer denuncia que en su local colocaron cartel de Fuerza Popular sin autorización

Con información de Gianella Aguirre / URPI-LR

La arrendataria de un local de odontología, ubicado en el distrito de Breña, denunció que, en la mañana de este martes, habían colocado publicidad de Fuerza Popular en las ventanas de su consultorio. Ella no había dado su autorización.

El cartel, de más de 2 metros de largo, tenía impreso la imagen de la candidata Keiko Fujimori, con la frase: “Un cambio hacia adelante. Keiko presidenta 2021”. Había sido puesto en el segundo piso, tapando dos ventanas del negocio, por lo que la luz ya no entraba al local.

“Y o estaba fuera y, cuando regreso, me doy con la sorpresa de que este panel tapaba las ventanas de mi consultorio . Al preguntarle a la dueña si ella había autorizado la colocación de esta propaganda, me indicó que no. Es por ello que decido colocar la denuncia en redes sociales”, comentó la mujer, quien no quiso que su nombre se haga público.

Inmediatamente después, relata, tuvo que pagar para que el cartel sea retirado. Luego, preguntó a los vendedores de la zona si habían visto quién colocó el anuncio. No obstante, ellos no quisieron hablar y solo contaron que en la mañana habían visto a hombres moviendo cables del poste contiguo a las ventanas del establecimiento.

Teme represalias

La denunciante cuenta que tiene miedo por las represalias que puedan tomar los simpatizantes del partido fujimorista al enterarse de que ella sacó el cartel del local. “ En redes sociales hasta me han dicho que no me apropie de algo que no es mío, pero yo no iba a dejar el cartel allí puesto. He tenido que pagar para que me ayuden a retirarlo”, expresó.

Solo pide a los responsables que puedan recoger esta propaganda y que no se repita el hecho en ningún otro lugar o domicilio, que primero se pida la autorización.

El cartel tapó las ventanas del segundo piso del local. Foto: Gianella Aguirre/ URPI-LR

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.