La virtual congresista del Partido Morado, Susel Paredes, reveló que para la segunda vuelta electoral, entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), votará nulo. También señaló que no está de acuerdo con el pronunciamiento de la agrupación morada, ya que en su partido político Fuerza Ciudadana tienen una postura en contra de la lideresa del fujimorismo.

“Recuerda que yo postule por un acuerdo político que hizo Fuerza Ciudadana con el Partido Morado. (...) En Fuerza Ciudadana, nuestra posición es no a Keiko de ninguna manera. Y respecto de Castillo, hay dos opiniones dentro de la militancia: voto por Castillo o voto nulo de protesta. Eso lo vamos a decidir mañana. En mi opinión personal, yo voy a votar nulo ”, declaró Paredes en diálogo con RPP.

También expresó sus razones por las cuales no marcaría por Fujimori en su cédula: “Sobre Keiko está claro. Su padre fue una tragedia para el país, dio un golpe de Estado, robó, mató. Bueno, por eso está preso el señor”.

Y agregó: “Pero la hija, la postulante a la presidencia, ha hecho en estos últimos cinco años todo el mal que se ha podido hacer a la democracia peruana. Se ha tumbado consejos de ministros completos, a los ministros los tenía hartos perdiendo el tiempo, todo el tiempo citándolos a las comisiones. Esa escena famosa donde Cecilia Chacón lo maltrata al doctor Saavedra (entonces ministro de Educación), no nos olvidemos de esas cosas”.

De igual forma, aseguró que, si Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno, “va a tener todo el poder, va a tener el Congreso, tiene influencia sobre las Fuerza Armadas, básicamente va a tener el poder por todos lados. Castillo no. Yo veo un escenario improbable que cierre el Congreso y que los militares le hagan caso para ir a rodear con tanques el Palacio Legislativo. No lo creo posible”.

Castillo le produce desconfianza a Paredes

Durante la entrevista, la virtual parlamentaria Susel Paredes también se refirió al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Señaló que si bien lo ha visto firmar algunos compromisos, no es claro en sus propuestas.

“Yo tengo votantes que pertenecen a una comunidad de un grupo vulnerable de los derechos humanos. Entonces, que nos diga que el enfoque de género no es prioritario, bueno, es un problema para mí y para nuestra comunidad”, comentó.

Seguidamente, añadió: “Y después que se diga y se desdiga, a mí también me produce gran desconfianza. No tiene un plan (para afrontar la) COVID-19, no tiene un plan post-COVID-19. ¿Va a continuar con el esquema de vacunación por edades del presidente (Francisco) Sagasti? ¿Va a cambiarlo? No sabemos nada. Y a Keiko no le creo nada”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.