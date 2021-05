Keiko Fujimori: “Hasta el momento no existe ningún debate programado”

La aspirante a Palacio de Gobierno por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que hasta la fecha “no hay ningún debate” programado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que su contrincante de Perú Libre, Pedro Castillo, está mintiendo al afirmar que está a la espera de alguno.

“ Hasta el momento no existe ningún debate (programado por el JNE) . Quisiera aclarar y pedir a los medios también que nos ayuden a hacer este seguimiento. El señor Pedro Castillo miente cuando le dice al país que está a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie. Eso es falso. Eso es lo que él dice, pero dentro de las reuniones internas, ellos dicen que no van a aceptar cuatro debates, que solo quieren uno”, manifestó este viernes en RPP.

Seguidamente, Fujimori Higuchi reiteró que su agrupación sí aceptó la propuesta del JNE. “Es bien importante que la población sepa cuáles son nuestros planes, quiénes conforman el equipo y qué es lo que están planeando”. “Son ellos (los de Perú Libre) los que han pateado el tablero”, expresó.

“El señor Castillo tiene que entender que no está por encima de la ley de la institucionalidad. El ente encargado de realizar las elecciones es el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que, por respeto a todos los ciudadanos, es fundamental que todos estos debates se realicen. Lo que no podemos aceptar es que se esté mintiendo. Lo que yo invoco es que se diga si hay un debate o no, pero lo que no puede pasar es que él esté mintiendo y se esté corriendo”, expresó.

Asimismo, reiteró su pedido a Pedro Castillo de que, en caso decida no participar en ningún debate del JNE, ella pueda debatir con el presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“ Si él (Pedro Castillo) no quiere presentarse en el debate tendré que debatir con el señor Cerrón , el presidente de su partido, ya que él toma las decisiones”, acotó.

Por otro lado, Keiko Fujimori descartó que Jorge Baca Campodónico, exministro del gobierno dictatorial fujimorista, que favoreció con normas a Vladimiro Montesinos, busque ocupar algún cargo público y afirmó que solo integra el equipo técnico su plan Rescate 2021.

“El señor Jorge Baca dijo que quería contribuir en el plan de gobierno sin ninguna expectativa de ser funcionario público. Más allá del proceso judicial que tuvo, fue asesor de más de 40 países y sigue asesorando al BID, el Fondo Monetario Internacional, entre otros”, agregó.

JNE exhortó a partidos políticos a ponerse de acuerdo sobre debates

Por otra parte, el JNE exhortó a ambos candidatos a que se pongan de acuerdo lo antes posible para la realización de los debates presidenciales.

La entidad electoral indicó, a través de un comunicado difundido el último lunes, que el objetivo es que “la población tenga la oportunidad de conocer en detalle los planes de gobierno y las propuestas” que tienen Keiko Fujimori y Pedro Castillo para el próximo periodo 2021-2026.

Cabe mencionar que representantes de Perú Libre y Fuerza Popular se reunieron cuatro veces con el JNE para definir cuántas jornadas se llevarán a cabo. El último encuentro fue el domingo 2 de mayo, pero no hubo acuerdo.

El partido del lápiz propuso dos debates, mientras que el fujimorismo quería los cuatro planteados por la máxima autoridad electoral (dos de presidentes, uno de vicepresidentes y uno del grupo técnico). No obstante, en la primera reunión, Fuerza Popular solo deseaba uno de candidatos presidenciales. Luego cambió de opinión.

Finalmente, el JNE señaló su preocupación por el fracaso en las negociaciones e invocó a los dos partidos “a revalorar los principios básicos de la democracia en aras de contribuir a generar un clima de estabilidad, en el contexto del proceso electoral del bicentenario de la República, y dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo para arribar a acuerdos lo más pronto posible”, según la nota de prensa de la entidad.

JNE exhortó a Fuerza Popular y Perú Libre a ponerse de acuerdo para los debates presidenciales. Foto: captura/ Twitter JNE

