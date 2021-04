“El pueblo tiene memoria, entonces es importante decirle que no habrá ni indulto, ni perdón, ni olvido”, afirmó el candidato Pedro Castillo al ser consultado por la libertad al dictador Alberto Fujimori, lo cual sí ha prometido la otra candidata del balotaje, Keiko Fujimori.

Castillo rechazó esa excarcelación en Piura en un eventual gobierno suyo, ya que el pueblo “sabe lo que hizo el régimen fujimorista”. En este punto, no se pronunció sobre un indulto al etnocacerista condenado por el Andahuaylazo, Antauro Humala, pese a que también se le interrogó por ello.

También reveló que una de sus familiares sufrió una esterilización forzada durante el régimen fujimorista de los noventa.

“Con nosotros no habrá más esterilizaciones forzadas a nuestras madres. Y eso lo digo con toda la razón de ser, empezando por mi propia familia, porque eso se lo hizo a mi propia ascendencia”.

El profesor de primaria pidió no ser estigmatizado. “El Perú necesita tranquilidad, serenidad. No nos vengan con estigmatizaciones, no nos vengan a culpar de que ya sube el dólar porque Castillo va a ser gobernante”. Agregó que su gobierno va “a respetar la autonomía del BCR” y “la independencia de los poderes del Estado”.

Reiteró sus propuestas de campaña como asignar el 10% del PBI al sector Educación, ingreso libre a las universidades y la eliminación de organismos fiscalizadores como la Sutran y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

“Me ratifico en que en cuanto a la Sutran en nuestro gobierno no pasará, igualmente la ATU. Vamos a impulsar una reingeniería del transporte con los transportistas, la segunda reforma agraria se tiene que hacer con los agricultores, la lucha contra la corrupción se tiene que hacer con nuestra policía”.

Finalmente, prometió vacunar a toda la población del país este año. “Creemos conveniente manifestarles para tranquilidad del pueblo peruano que, asumido el mandato el 28 de julio hasta el 31 de diciembre de este mismo año, el pueblo peruano habrá culminado la vacuna de calidad para toda la población”.

En cierto momento de su discurso en la ciudad de Sullana, Castillo contó que en cierto momento de su vida vendió cancha y maní en las calles de la ciudad de Lima.

El candidato de la izquierda visitó las localidades de Sullana y Paita, además, realizó una movilización por las calles de Castilla y una concentración con numerosos seguidores en el parque Miguel Cortés, en Piura.

Keiko en Pucallpa

A su vez, la candidata Keiko Fujimori llegó a Pucallpa como parte de su campaña por la segunda vuelta. Lo hizo a las 11:30 a.m. y de inmediato recorrió en vehículo dos asentamientos humanos y mercados de la ciudad.

Fujimori pidió “perdón” al país por lo errores cometidos por el anterior Congreso disuelto, donde su agrupación política tenía la mayoría parlamentaria.

“He pedido perdón en reiteradas oportunidades y si lo tengo que volver a hacer, pues continuaré con eso, porque creo que el reconocimiento de errores, el pedir disculpas o perdón hace a la persona más humana y nos hace entender que se pueden hacer las cosas mucho mejor”, comentó.

“Creo que se priorizó más la confrontación, la fiscalización cuando se pudo enfocar más en las coincidencias, yo por ejemplo he señalado que cuando el señor Fernando Zavala fue a hacer un voto de confianza y a pechar al Congreso, la pelea es de dos, pero en ese momento se debieron poner paños fríos y no optar por la no ratificación de la confianza”, indicó.

Fujimori consideró que “a la luz de los hechos”, y después del distanciamiento de su hermano Kenji, fue “un error” adelantar opiniones sin haber consultado con su hermano. “Creo que hay cosas que pudimos hacer mejor, lo reconozco y lo lamento”.

En las dos visitas, la de Fujimori y Castillo, se notó concentración de gente y mal uso de las mascarillas. Muy preocupante.

Discuten por equipos

Por la tarde, la candidata Keiko Fujimori exigió a Pedro Castillo que revele los nombres de su equipo técnico con el cual gobernaría.

“Hay un cuestionamiento y una pregunta que se hacen todos los periodistas y el país: ¿Quién es su equipo técnico? Eso de esconder a los que son parte de su equipo no le va a generar la confianza de la población”, emplazó.

Como si hubiera escuchado la interrogante, Castillo indicó que el equipo técnico que lo acompaña goza de plena autonomía y decidirá cuándo y en qué momento salir. “No lo vamos a lucir para la foto como lo quieren algunos”, proclamó ante cientos de sus seguidores.

En el recorrido en Piura, algunos manifestantes que apoyan a Fujimori lucieron pancartas contra Castillo en las que decían “¡no al comunismo, no al terrorismo!”.

Igual ocurrió en Pucallpa, cuando grupos que respaldan a Castillo insultaron a la candidata de FP. En las pancartas le decían “rata, corrupta, ratera”. Además, le arrojaron huevos.

Por la noche, reporteros quisieron preguntar a Pedro Castillo por una declaración, en marzo, sobre eliminar la Defensoría del Pueblo. Su resguardo evitó que la prensa se le acerque.

Reacciones

Castillo: “El pueblo tiene memoria. Es importante decirle que no habrá indulto, perdón ni olvido”.

Fujimori: “Creo que hay cosas que pudimos hacer mejor en el Congreso. Lo reconozco y lo lamento”.

