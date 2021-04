Rennán Espinoza: “A Keiko Fujimori no le creo absolutamente nada”

Críticas. El congresista Rennán Espinoza recordó que en la época de los 90 diversas organizaciones “lucharon contra el fujimorismo”, ya que, según dijo, el Estado se había convertido en esos años “en delincuencia y dictadura”.

De igual manera, refirió, a título personal, que tiene claro que “con el fujimorismo no se puede caminar” por lo que negó su apoyo a la candidatura a la presidencia de Keiko Fujimori de Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta.

“ Lo que tengo claro es que con el fujimorismo no se puede caminar . El fujimorismo siempre dijo mil cosas y todo lo que dijo nunca lo ha cumplido. Eso ha pasado hace poco cuando (Keiko Fujimori) tuvo más de 70 congresistas”, manifestó durante una entrevista en canal N.

En esa misma línea, lamentó que Keiko Fujimori no haya cumplido con lo que dijo de no atacar a los simpatizantes de su contendor Pedro Castillo de Perú Libre y que iba a respetar la postura de sus rivales en la campaña.

En efecto, para Espinoza, Keiko Fujimori no respetó lo que declaró, pues según contó “lo único que escucha en las últimas horas es ‘terruqueo’ y ‘terruqueo’” contra los militantes del partido del lápiz. “Lo mismo que le decían a Ollanta Humala”, añadió.

En otro momento, el exlegislador de Somos Perú sostuvo que el país se encuentra frente a situaciones “totalmente extremas” por lo que espera que ni con Pedro Castillo o Keiko Fujimori “no pase ningún desastre”. “Esto no lo merecemos ni estamos en las condiciones para soportar cualquier locura”, resaltó.

“Necesitamos escuchar de ambos las garantías. No sé en qué conceptos podrían darnos garantías. Por lo menos con Keiko, yo personalmente, no le creo absolutamente nada . Veremos qué cosa se puede estar desarrollando en el futuro. Como peruanos no queremos que ni uno ni otro nos lleve al caos y bancarrota”, agregó.

