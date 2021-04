Elecciones 2021: el segundo lugar sigue en disputa

Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Yonhy Lescano, Rafael López Aliaga y Verónika Mendoza tendrían posibilidades para pasar a la segunda vuelta de esta elección presidencial y enfrentarse con Pedro Castillo.

El conteo rápido de votos al 69.1% de Ipsos ubica a Fujimori con un 14.5% del respaldo, López Aliaga con un 11.9%, De Soto con un 10.8%, Lescano con un 9.8 y Mendoza con un 7.8%.

Antes, se conoció el resultado de la encuesta a boca de urna que daba a De Soto un 11,9% de los votos, Fujimori también un 11,9%, Lescano un 11%, López Aliaga un 11,5% y Mendoza un 8,8%. Los márgenes de error son de 3 puntos hacia arriba y hacia abajo de cada resultado.

Reacciones iniciales

“Quiero agradecer y felicitar al pueblo peruano por haber salido a participar en estos momentos de alto riesgo. Además, quiero agradecer por haberme dado el segundo lugar (...). Quisiera que las cifras sean más claras y poder decir cuál es mi planteamiento al respecto. Es evidente que el margen es bien estrecho”, dijo De Soto a la prensa en la entrada de su casa.

El economista venía creciendo en respaldo. Desde febrero hasta la primera semana de abril, pasó de tener un 4,2% de intención de voto a un 9,8% en las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indagaciones para La República.

Cerca de la elección, fue cuestionado por vacunarse en Estados Unidos y asegurar que, si gana, no comprará vacunas sino que dejará que lo hagan los privados y compitan entre ellos.

Keiko Fujimori salió, luego de conocerse los resultados de la boca de urna, a instruir a sus personeros a poner especial empeño en su labor en las mesas de votación, aún en conteo.

“Para nuestros personeros, decirles que esta segunda vuelta esta en sus manos”, indicó en un video que difundió en sus redes sociales en internet.

Fujimori también venía en crecimiento en las encuestas del IEP, aunque menos pronunciado. De inicios de marzo a comienzos de abril, pasó de tener un 7,2% de intención de voto a un 9,8%. Con De Soto, empataban exactamente en el primer lugar entre los encuestados.

A sus cuestionamientos por el fujimorato, se suman su conflictiva influencia en el Congreso y sus procesos judiciales.

Lescano, en algún momento el más favorecido en los estudios de opinión, atribuyó la situación actual a una guerra sucia contra él y al ausentismo.

“Ha habido ausentismo y eso impacta a un partido. Creo que 16 millones han votado, pero no los veintitantos que deberían. Quiero agradecerles. Saben que siempre hemos dado una propuesta coherente”, dijo a la prensa en la entrada de su casa.

Lescano se veía en caída en los sondeos del IEP. Desde inicios de marzo hasta el comienzo de abril bajó de un 13,9% a un 8,2%.

Rafael López Aliaga arremetió contra la encuesta a boca de urna de Ipsos. “Eso es un mamarracho que no sirve de nada (...). Estamos revisando actas, en todo el Perú estamos barriendo. Aquí vamos a hacer conteo a detalle, no nos van a robar esta elección”, expresó el empresario a sus seguidores desde el balcón de su local partidario.

López Aliaga estaba estancado en los sondeos del IEP . Desde inicios de marzo hasta la primera semana de abril, fue de un 9,5%, pasó a un 9,7% y quedó en un 8,4% de las preferencias.

Verónika Mendoza recibió los resultados de la encuesta a boca de urna de Ipsos en su viaje a Lima desde el Cusco, donde votó. Al cierre de esta nota, se alistaba para dar un mensaje a difundirse en sus redes sociales.

Mendoza estaba bamboleante en los sondeos del IEP. En marzo pasó de un 7% a un 9,6% y luego a un 7,3 a inicios de abril.

Para hoy se esperan nuevas cifras que aporten claridad a los resultados todavía confusos.

Primeras impresiones

Enfoque por Jorge Aragón, politólogo, IEP y PUCP

Las elecciones generales del 2021 han sido excepcionales en muchos sentidos. Los primeros resultados que tenemos al cierre de la jornada electoral también aportan su parte. Pedro Castillo (Perú Libre), el único candidato que tiene asegurado el paso a la segunda vuelta, no parecía tener mayores chances tres semanas antes de la primera vuelta. A diferencia de las elecciones generales del 2016 en la que los dos candidatos más votados concentraban alrededor del 60% de los votos válidos, en las elecciones del 2011 necesitamos sumar los votos válidos de los cinco candidatos más votados para llegar a un porcentaje similar. Pero no solamente hay sorpresas e incertidumbre, sino también preocupación. La fragmentación política y social del Perú no se ha mantenido, sino que se ha incrementado . Ninguna organización política, ningún candidato, ninguna idea o propuesta logra ser mínimamente nacional, y varias propuestas son irrealizables, irresponsables y contrarias a lo que se espera en democracia. Para que el sistema político pueda ser mínimamente funcional durante los próximos cinco años se necesitaría la voluntad política de diferentes actores para llegar a acuerdos mínimos. Lo visto en la campaña electoral, en los candidatos, y en los resultados electorales no dan para dormir tranquilo.

