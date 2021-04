Ollanta Humala: “Yo no le adeudo nada a la justicia”

El expresidente Ollanta Humala expresó que, a la fecha, no tiene “temas pendientes” con la justicia. No obstante, este mes de abril vence el plazo de ocho meses de investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano.

“En realidad, no tenemos un tema pendiente con la justicia. No le debemos nada a la justicia, estamos llevando los procesos normales y todo eso lo ven nuestros abogados. Tener temas pendientes es adeudarle algo a la justicia, yo no le adeudo nada a la justicia ”, dijo en diálogo con CNN.

Agregó que su participación en las Elecciones Generales 2021 es garantía de que no tiene problemas legales. “El hecho de que esté candidateando a la presidencia es una prueba objetiva de que no tengo ningún tema pendiente con la justicia. No tengo ningún juicio pendiente ahorita”, sostuvo.

“Competimos con cuentas incautadas por Fiscalía”

El candidato presidencial del Partido Nacionalista comentó también que sería el indicado para guiar un nuevo gobierno porque cuenta con la “experiencia”. Además, aseguró ser la “mejor opción”.

“Tengo la experiencia y la gestión de un gobierno exitoso en el Perú, como no ha habido antes en mi patria. Soy la mejor opción para ganarle a la pandemia, recuperar la economía peruana y el empleo que se ha perdido, y para rescatar la educación que se ha perdido un año escolar”, señaló.

Respecto a las bajas cifras en las últimas encuestas de intención de voto, Humala Tasso afirmó que no ha podido realizar una apoteósica campaña porque sus cuentas bancarias están incautadas.

“Somos el único partido político de los que está compitiendo con las cuentas incautadas por la Fiscalía. Durante los cinco años de post gobierno, hemos sufrido un linchamiento mediático, con más de 3.500 portadas denigrándonos, humillándonos, faltándonos el respeto, no respetando el debido proceso ni la presunción de inocencia”, alegó.

“No hay nadie seguro que pase a la segunda vuelta”

Además, refirió que los sondeos no representan a totalidad a la población electoral porque no se han podido ejecutar de manera presencial. En esa misma línea, indicó que el panorama puede variar por los ciudadanos que, hasta el momento, no definen a qué candidato elegir.

“ Las encuestas no están representando al electorado porque producto de la pandemia, todas las encuestas se han hecho de carácter telefónico. En lo que todas coinciden es que hay un bolsón de indecisos, que no han decidido su voto, que está cerca del 40%”, manifestó.

Reiteró que no existe ningún postulante al sillón presidencial que esté seguro de pasar a segunda ronda electoral. “Una de las conclusiones de las encuestas es que no hay nadie seguro que pase a la segunda vuelta y que la política, en estos últimos años, se ha desconectado de la ciudadanía”, apuntó.

