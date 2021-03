El candidato presidencial George Forsyth criticó las propuestas de su contendor de Acción Popular, Yonhy Lescano, por los ofrecimientos que ha realizado durante sus actividades proselitistas. Por ello, consideró que sus planteamientos son “radicales y muy populistas”.

“ Parece una izquierda fanática. En el Perú no queremos convertirnos en Venezuela ni mucho menos. El Perú es un país rico, hermoso, pero los peruanos somos los pobres por los gobiernos mal manejados todos estos años”, manifestó a Canal N.

Respecto a la lideresa del partido Fuerza Popular y también candidata al máximo cargo del Ejecutivo, Keiko Fujimori, el exalcalde de La Victoria dijo que los peruanos “no vamos a creerle” respecto a su propuesta de querer trabajar por el Perú.

“ Fue congresista y manejó todo el Legislativo, pero no hizo nada por el Perú y se levanta y dice: ‘hoy sí me provoca hacer algo por el país’. Es totalmente falso , los peruanos no vamos a creerlo nunca, ni lo hicieron ni lo van a hacer ahora. No podemos olvidar el pasado”, refirió Forsyth.

En otro momento, comentó sobre su crecimiento en la encuesta de intención de voto que ha publicado CPI en el que figura con 8,1%. El aspirante al sillón presidencial se mostró optimista por los resultados, y manifestó que continuará informando sus propuestas a la población.

“Tenemos que seguir trabajando, estamos volviendo a subir. El Perú se está informando de que continuamos en carrera, recorremos regiones y retomamos el camino para hacer el cambio que tanto necesita el Perú”, señaló en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Forsyth catalogó de traidor a López Aliaga

“López Aliaga es un traidor. Los S/ 28 millones (que debe a la Sunat) se necesitan para construir las plantas de oxígeno. Anda diciendo que el Reactiva Perú no funcionó, claro que es cierto, pero no funcionó para las pequeñas empresas, porque para las empresas de él le llegaron S/ 24 millones”, señaló George Forsyth en su visita a Lambayeque el último 24 de marzo.

