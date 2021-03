Joaquín Rey: “Forsyth no tiene una comunicación como una élite académica”

Joaquín Rey, asesor del candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, y también candidato al Congreso por el mismo partido, dijo que su líder tiene una sencilla forma de comunicarse para llegar a la mayoría de peruanos.

“Si uno ve la encuesta, la cual salió posterior al debate, estamos en segundo lugar y no se puede decir que no tiene comunicación. George Forsyth no tiene una comunicación como una élite académica, pero comunica para que la mayor parte de peruanos lo pueda entender , y es simple”, expresó en RPP.

Estas declaraciones se dieron con respecto a la encuesta publicada por Datum, en la que el aspirante al sillón presidencial de Victoria Nacional aparece segundo en intención de voto.

En otro momento, el postulante al Poder Legislativo se sumó a lo comentado por Forsyth, quien dijo que sus contendientes representan “más de lo mismo” y son un modelo de política pasada.

“Las otras alternativas han estado por mucho tiempo. Ha estado Castañeda, que está investigado; la señora Fujimori, que va por su tercera elección; Verónika es más de lo mismo . Solo hay un cambio y somos nosotros”, precisó.

Forsyth apoya la reelección de congresistas y alcaldes

Forsyth Sommer manifestó que está de acuerdo con que los congresistas y alcaldes sean relectos, ya que “tiene que haber continuidad en el trabajo”.

“Ahora no reeligen las autoridades, pero sí debemos tener la potestad de elegir a los pocos que sí hacen bien las cosas para que tengan continuidad”, dijo en entrevista con RPP.

Acerca de la relección presidencial, Forsyth Sommer resaltó que esto no se debería dar.

“No, a nivel presidencial no creo que se deba manejar, pero los peruanos debemos poder tener el poder de que la gente continúe o no dependiendo de su desempeño. Si no son buenos, vamos a elegir para que se vayan”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.