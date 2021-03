APP mantiene esperanza de pasar a segunda vuelta, según candidato

#VersusElectoral. Los candidatos al Congreso Carlos Vela Barba (Alianza para el Progreso - número 6) y Virginia Zegarra (Frente Amplio - número 5) exponen sus propuestas en torno a cambio de Constitución y reforma en el sistema de salud de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Carlos Vela Barba de Alianza para el Progreso

En esta vida, en un hospital público y velando por mis pacientes he confirmado la precariedad del sistema de salud. Por eso, hay que pasar a la acción y es la razón fundamental por la que postulo al Congreso para hacer la reforma del sistema de salud.

Virginia Zegarra del Frente Amplio

Mi experiencia de vida se basa en trabajar con poblaciones vulnerables. Mi interés y motivación de participar en política es seguir trabajando por esta población que no siempre es atendida y reconocida en estos espacios del Estado.

Cambio de Constitución

Virginia Zegarra del Frente Amplio

La propuesta del partido es el cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente y eso se va a determinar en la medida de que la población así lo quiera.

No va a ser un atraso porque la Constitución de 1993 se hizo en un espacio de facto y paralelamente se tomaban decisiones. Además, tiene muchos amarres a nivel de economía, participación de los pueblos y no garantiza una verdadera atención.

Sistema de salud

Carlos Vela Barba de Alianza para el Progreso

Nosotros creemos en una reforma integral que nos permita tener una sistema nacional de salud y que no discrimine a la ciudadanía. Todos tenemos derecho a una salud oportuna, de calidad y con fortalecimiento del primer nivel. Queremos dar un enfoque centrado en la persona y no en las enfermedades porque eso nos ha costado la precaria respuesta del sistema de salud.

César Acuña

Carlos Vela Barba de Alianza para el Progreso

Podríamos decir lo que dice todo el mundo: ‘Las encuestas son la fotografía del momento’. Sin embargo, lo hemos tomado con mucha responsabilidad y hemos asumido que ha habido un costo político sobre unas situaciones de crisis.

Venimos trabajando de manera intensa porque ese es el espíritu de nuestro partido y eso puede hacer la diferencia de un voto escondido que nos permite tener el entusiasmo y esperanza de poder pasar a segunda vuelta.

Virginia Zegarra del Frente Amplio

No siempre las encuestas evidencian quiénes van adelante. Particularmente, no creo mucho en eso sobre todo por quienes manejan las encuestas. Están a costumbrados a invisibilizar a las agrupaciones políticas que no quieren.

Frente Amplio

Virginia Zegarra del Frente Amplio

Es un partido que lucha por la justicia social y ecológica. Quiere una Constitución donde todos los peruanos se vean reflejados. Tiene un equipo de primera calidad y nunca ha tenido la oportunidad de gobernar porque hay estigmas generados por otras agrupaciones políticas.

Carlos Vela Barba de Alianza para el Progreso

Nosotros como partido político llevamos más de 19 años y en el camino tenemos lecciones aprendidas. Hemos construido institucionalidad. Somos organizados.

#YoPrometo

Carlos Vela Barba de Alianza para el Progreso

El Congreso dela República y todas las instituciones públicas necesitan reconciliarse con los ciudadanos. Tenemos el doble desafío de recuperar la confianza y plantear propuestas de manera seria. Creemos en un Perú diferente, coronado por la reactivación económica, exitoso en la lucha contra la pandemia.

Virginia Zegarra del Frente Amplio

Mi compromiso es una reforma constitucional contra la discriminación y que reconozca la participación de los pueblos. También una ley que reconozca todo maltrato contra la mujer. Además, una reforma policial.

