Yonhy Lescano habla de “guerra sucia” y César Acuña jura que no se ha vacunado

A menos de un mes del 11 de abril, los candidatos presidenciales recorren diferentes regiones del país y otros concentran sus actividades en la capital para captar el voto ciudadano.

Yonhy Lescano, de Acción Popular (AP), visitó el Cuzco, donde denunció que se ha montado una guerra sucia contra su postulación, al señalar que tergiversan sus declaraciones y desempolvan denuncias ya archivadas.

“Esa práctica política le hace daño al Perú, es nefasta, desde que algunos años atrás se compraba en la salita del SIN a parlamentarios y se utilizaba la prensa chicha para difamar a los adversarios. Eso, lamentablemente, se ha quedado en la democracia y es obligación de los partidos hacer docencia en la política”, resaltó.

También aclaró que no recibe dinero de ningún grupo económico . “Ni loncheritas ni aportantes fantasmas”, afirmó. Luego dijo confiar en que los parlamentarios elegidos por AP se mantendrán en primera línea, respaldando a su presidente.

Por su parte, Cesar Acuña, de Alianza para el Progreso, realizó una conferencia de prensa donde, con la rúbrica de un documento, aseguró que no se ha vacunado de modo irregular.

“Firmo esta declaración jurada que indica que no me he vacunado contra la COVID-19, ni gratis ni pagando, ni en el país ni en el extranjero. Tampoco he participado en ningún ensayo clínico”, aseguró.

En tanto, George Forsyth, de Victoria Nacional, estuvo en el mercado “Tierra Prometida” (Santa Anita), donde se comprometió a concentrase en el sector informal, para lo cual creará un segundo Reactiva Perú. Explicó que habrá un acompañamiento para su formalización y se creará un software para que estén conectados con los bancos, los proveedores y así conseguir préstamos. Resaltó, además, que creará el Ministerio del Deporte para lo cual el Instituto Peruano del Deporte (IPD) estará adscrito a la PCM y no a Educación.

En tanto, Rafael López recibió el apoyo de un grupo de etnocaceristas del Frente Patriótico . El encuentro se dio frente a Palacio de Justicia. Lo extraño es que José Vega es el candidato presidencial de UPP que se supone tiene el respaldo etnocacerista. Veremos qué dicen hoy.

Por otro lado, su candidata a la primera vicepresidencia, Neldy Mendoza, afirmó que no ha renunciado como su líder López Aliaga le pidió días atrás y aclaró que está dispuesta a someterse a los procedimientos correspondientes.

Avanza País. Hernando de Soto prometió que en un gobierno suyo se buscará superar definitivamente los problemas entre las compañías mineras y las comunidades .

