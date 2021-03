Candidata al Congreso postula por región Pasco pese a nunca haber ido

Aracelli Castillo Neyra, de 28 años, postula al Congreso de la República por el partido Renovación Popular, con el número 2 en la lista por la región Pasco. Sin embargo, ella misma afirma nunca haber visitado la región ni conocer nada sobre esta .

“No, he estado en eso. En que iba a ir”, respondió Castillo Neyra cuando se le consultó si ha estado en Pasco.

“Todavía no sé mucho de Pasco. Me estoy empapando en el tema”, se defendió la afiliada al partido encabezado por Rafael López Aliaga.

Como informó Canal N, la mujer se desempeña como ama de casa, nació en el Callao y actualmente reside en el distrito de Los Olivos. Su afiliación con Renovación Popular data de septiembre de 2020. Meses después fue inscrita para ser candidata al Parlamento por un integrante del partido.

Castillo Neyra narró que gracias a una visita sorpresa a su domicilio de un supuesto asesor del partido pudo integrar la lista de congresistas .

“Un día, así, me sorprendió. Vino, me buscó y me empezó a invitar, hacer unos papeles, todo eso”, comentó la candidata sin mayores detalles. “No lo conocía. Vino acá, me agarró también de sorpresa”, añadió.

Sobre si este supuesto asesor era un personero del partido u ostentaba un cargo importante, Aracelli Castillo Neyra solo dijo que estaba metido en la organización según lo que habían conversado, “porque él también quiere tener un puesto”, señaló.

Un especialista comentó al referido medio que, si bien es cierto no es requisito ser residente para poder postular a congresista de la República, sí puede cuestionarse que no es lo ideal. “Si vas a representar políticamente, tienes que conocer muy bien la región”, planteó.

La candidata del partido celeste aseguró a la prensa haber estudiado computación y cosmetología, pero en la hoja de vida que presentó ante el JNE no consignó ningún estudio técnico ni de nivel universitario.