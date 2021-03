Además de las deudas coactivas por más de 28,4 millones de soles que acumulan empresas con las que mantuvo vínculo, o en las que en la actualidad tiene intereses, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, como persona natural, también afronta una deuda en cobranza coactiva de 45.454 soles, según ha reportado la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) a las centrales de riesgo, el pasado 25 de febrero de este año.

Cuando una investigación de La República informó sobre la abultada deuda coactiva de las compañías de López Aliaga -entre ellas Peruval Corp., de la que es propietario en un 50%, según informó al Jurado Nacional de Elecciones-, el postulante de Renovación arguyó que se trataba de “cobranzas antiguas” y que “se generaron en el siglo pasado”. Y añadió que no había sido notificado: “Por lo tanto, si no hay notificación, no hay deuda”, apuntó.

De acuerdo con el buscador “Consulta de Omisos y Deuda Tributaria Exigible”, en el caso de Rafael López Aliaga como personal natural registrada con el RUC 10078458386, la deuda de 45.454 soles corresponden al periodo tributario de 2013.

De acuerdo con información del portal web de la Sunat, una deuda en cobranza coactiva es un procedimiento que aplica la entidad fiscalizadora para exigir al contribuyente el pago de sus deudas tributarias.

El proceso de cobranza coactiva se origina cuando el contribuyente, no obstante haber sido notificado adecuadamente sobre la obligación tributaria incumplida, por escrito o por teléfono o correo electrónico, no manifiesta voluntad de pagar lo adeudado.

Consulta de omisos y deudas de Rafael López Aliaga en la Sunat. Foto: captura / web Sunat

Lo que debería proceder es que la Sunat ejecute embargos o retenciones bancarias para recuperar el monto adeudado por el contribuyente.

Durante sus explicaciones sobre las deudas tributarias que enfrentan sus empresas, Rafael López Aliaga no ha mencionado la deuda coactiva de 45.454 soles.

En declaraciones a La República, el exjefe de la Sunat, Luis Arias Minaya, expresó que un candidato a la presidencia de la República no debería tener deudas coactivas y que la entidad fiscalizadora debería proceder a cobrar lo adeudado.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.