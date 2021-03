El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, aseguró que, cuando era presidente del Congreso de la República, el postulantes de Acción Popular, Yonhy Lescano, lo fue a buscar para tratar una investigación en su contra por acoso.

En efecto, Salaverry sostuvo que el ahora postulante acciopopulista lo fue a buscar con el objetivo de que no lo citara y de que no brinde apoyo legal a la mujer que lo denunció por acoso sexual tras hacerse públicos unos mensajes a través de WhatsApp.

Asimismo, contó que Yonhy Lescano le dio dos versiones distintas sobre la denuncia que tuvo por supuestamente acosar a María del Pilar Rivera, una periodista que afirmó haber recibido insinuaciones del exlegislador.

“Vino a venderme el cuento con una versión distinta. Me dijo que era amigo del congresista que estaba metido en este problema, amigo de la señorita. Ambos tenían familia y que por el cariño que él les tenía me pidió yo no declarara nada, que dejara las cosas así, que no le diera apoyo legal ”, declaró en Canal N el último miércoles.

En esa misma línea, Daniel Salaverry cuestionó el trabajo de Lescano dentro del Palacio Legislativo afirmando que “por 19 años ha vendido sebo de culebra”.

“Ese día Lescano me fue a buscar a la presidencia del Congreso. Prefiero dejar ese tema allí. A mí no me van a vender cuentos, yo sé lo que pasó ahí y sé perfectamente lo que me pidió Yonhy Lescano, algo que yo no acepté ”, agregó.

En marzo del 2020, el Ministerio Público había archivado la denuncia por acoso sexual interpuesta contra Yohny Lescano.

El documento señaló que la Fiscalía no formalizó la denuncia penal en su contra, por lo que se dispuso archivar “definitivamente” el caso.

Por su parte, Lescano insistió en su inocencia y señaló que no tuvo inconvenientes en ser indagado porque estaba seguro de no haber cometido delito alguno.

“Fue una mentira, una difamación. Ya está archivado el informe de la Fiscalía. (La denunciante) no dio la cara. Al final, sabía que las cosas eran adversas, porque la Fiscalía investigó y demostró que los mensajes eran falsos. Se me hizo una denuncia cobarde con documentos falsos”, dijo Lescano en octubre pasado en canal N.

