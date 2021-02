Julio Guzmán acusa a Keiko Fujimori de mentir sobre vacunación

Desde La Libertad, el candidato por el Partido Morado Julio Guzmán sostuvo que la propuesta de su contrincante por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de incorporar al sector privado al proceso de vacunación, es una mentira y no se puede ejecutar. Dijo que los privados no pueden comprar vacunas porque esta solo se da entre los laboratorios que las producen y los Estados.

“Las vacunas son un bien público, deben ser gratuitas y deben ser provistas en un orden que dicta la epidemiología y la ciencia. Si no respetamos ese orden, no vamos a poder acabar con la pandemia. Hagámosle caso a la ciencia y no a los políticos que nos dicen mentiras”, dijo Guzmán.

Norte. Desde Lambayeque Guzmán se opuso a que los privados vacunen por el momento. Foto: difusión

En la víspera, Fujimori había enviado un mensaje vía Twitter al presidente. “Si los privados pueden vacunar gratis y más rápido a la gente, no los detenga. Salvar la vida de todos los peruanos está por encima de cualquier complejo o trauma ideológico”, escribió.

Por su parte, en Lambayeque el postulante presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, cuestionó las medidas frente a la pandemia porque afectan principalmente a los pequeños emprendedores, y le pidió al mandatario Francisco Sagasti que les permita trabajar.

Demanda. Salaverry pidió al presidente que permita trabajar a los pequeños emprendedores. Foto: difusión

En tanto, George Forsyth, aspirante a la presidencia por Victoria Nacional, tuvo reunión virtual con la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur). En la cita mencionó que esta actividad es clave en el plan de reactivación económica del país, por lo que indicó que buscará elevar la contribución de esta industria al 10% del producto bruto interno (PBI).

Por otro lado, el candidato del Frente Amplio Marco Arana señaló que las personas que tienen mayor intención de voto en los sondeos es porque realizan actividades proselitistas con dinero de “grandes empresas”. Estimó, además, que la población expresa sus preferencias según el antivoto y el rechazo a determinados candidatos, de ahí que él no aparece como uno de los favoritos. Aseguró finalmente que si llegase a ser Gobierno y la pandemia continúa, distribuirá agua y oxígeno de manera gratuita.

El dato

Pedido. Militantes de Somos Perú se dirigieron al local de su partido para entregar un documento en el que solicitan el retiro de las candidaturas de Martín Vizcarra al Congreso y de Daniel Salaverry a la presidencia de la República.

