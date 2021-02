#VersusElectoral. La República continúa con los debates electorales a seis semanas de las elecciones 2021. Flor Pablo (Partido Morado-número 3) apuesta por una agenda a favor de le educación y terminar con los privilegios en el Congreso. Por su parte, Katherine Ampuero (Alianza para el Progreso-número 3) cuestionó la moral de la exministra de Educación al postular con una investigación en proceso.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Flor Pablo del Partido Morado

Como millones de peruanos, me cansé de una clase política que quiere buscar solo su beneficio. Quiero poner al servicio mis más de 20 años de experiencia en el sector educación. Mi sueño es que la educación llegue a todos los rincones del país. También deseo cambiar la imagen del Congreso, pero desde el ejemplo. Los legisladores debemos ser ciudadanos de a pie y no vivir en una burbuja.

Katherine Ampuero de Alianza para el Progreso

Frente a la gran crisis sanitaria, económica, educativa, inseguridad ciudadana y corrupción, creo que es el momento de un cambio, pero con rumbo. Es necesario que gente honesta, con capacidad de servicio y que no tengamos procesos por corrupción decidamos comprarnos este gran pleito y, por eso, estoy postulando. Soy garantía de una fiscalización sin blindajes.

Pregúntale a tu contendor

Pablo a Ampuero: ¿Apoyaría un proyecto de ley para evitar los conflictos de intereses?

Katherine Ampuero de Alianza para el Progreso

Siempre voy a estar para defender los intereses del Estado, para representar a esa ciudadanía invisibilizada. No soy una mujer de lobbys que busca beneficiar a las grandes empresas.

He denunciado a los corruptos que manejan el dinero y a todos los empresarios que formaron parte del Club de la Construcción. No tengo ninguna sola denuncia, investigación o proceso como otros candidatos.

Ampuero a Pablo: ¿Con qué calidad moral pretende llegar al Congreso con graves acusaciones en su contra?

Flor Pablo del Partido Morado

Llegué al gobierno de Martín Vizcarra por mi trayectoria y no por recomendación o un partido. Efectivamente, por el tipo de trabajo tengo un proceso. Se me acusa de no haber derivado un contrato, es falso y lo puedo demostrar con documentos. Tengo todas las pruebas para demostrar mi inocencia.

Vamos a hacer al Congreso más decente y no al servicio de los negociosos, universidades que no pagan impuestos y han estafado a estudiantes.

¿Cómo acelerar el proceso de inmunización?

Katherine Ampuero de Alianza para el Progreso

Necesitamos a gente con experiencia. César Acuña ha sido alcalde, gobernador regional y congresista. Tiene universidades que están licenciadas por la Sunedu, paga al año casi 100 millones de soles de impuestos y da trabajo a más de 10.000 familias.

Esa capacidad es lo que necesita el país, y eso garantizará que la vacuna llegue a todos los peruanos, y no como lo que hemos visto de estos traidores, empezando por Martín Vizcarra.

Flor Pablo del Partido Morado

Vayan a preguntar al norte (sobre APP), están totalmente disconformes. Han ganado campañas con plata como cancha, pagan impuestos de otros negocios, pero no de las universidades. Ojalá tengamos apoyo de otros partidos para eliminar las exoneraciones de los impuestos de las universidades privadas.

¿Cómo promoverán la educación de calidad?

Katherine Ampuero de Alianza para el Progreso

Desde APP, vamos a apoyar el trabajo eficiente de la Sunedu. La corrupción se ha enquistado en todos los estamentos del Estado, como el Ministerio de Educación (Minedu), y un ejemplo de ello son las tablets.

Flor Pablo del Partido Morado

Necesitamos seguir fortaleciendo la educación virtual. Las tablets y la conectividad son fundamentales, pero los lugares donde todavía no llega esto deben tener programas alternativos. También se debe aumentar el presupuesto de las universidades.

#YoPrometo

Flor Pablo del Partido Morado

Voy a ser una defensora de la educación pública de calidad. Trabajaré con pasión, vocación y compromiso para elevar la calidad de la educación técnica. Cumplir con todos los huérfanos de nuestros profesionales de la primera línea con la Beca Gratitud.

Adiós a los privilegios de los congresistas y las gollerías, porque debemos dar el ejemplo de que los políticos queremos cambiar.

Katherine Ampuero de Alianza para el Progreso

No me caso con nadie. No me tiembla la mano para denunciar a esos empresarios corruptos que los hemos visto operando grandes lobbys en el pasado. ¿Cómo los de Partido Morado dicen que serán un ejemplo si Julio Guzmán se encuentra investigado por el Equipo Lava Jato?

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.