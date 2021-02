Bonos: ¿posibilidad o demagogia?

“Bono Perú: unos 800 soles al mes el primer año”

Ollanta Humala plantea un bono mensual de 800 u 850 soles al que denomina Bono Perú, que sería para la gente más pobre del país durante el primer año de gobierno. Alega que este bono se financiaría con 30 mil millones de soles que no se usaron del presupuesto público el año pasado, con remanentes de mantenimiento de los ministerios y lo que se empiece a recaudar de un impuesto a la riqueza que crearía.

Consultado su partido, indica que este bono se daría por el Banco de la Nación a quienes estén en pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el registro oficial.

“Crearíamos el Bono Perú de 800 soles mensuales por un año a las familias más vulnerables (...) para ayudar a la economía de los más indefensos”.

Según Cynthya Montes, dirigenta del Partido Nacionalista, los beneficiarios deben ser los que están en pobreza y pobreza extrema, pero debe mejorarse el Sisfoh (Sistema de Focalización de Hogares). Este registra hoy 4 millones 947 mil 373 hogares pobres y pobres extremos. Es decir, el bono costaría 47 mil 494 millones 780 mil 800 soles .

El economista Pedro Francke, de la PUCP, anota que Humala “no dijo nada el año pasado” y considera que “es oportunista”.

Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, califica esto de “populismo puro”. “El problema es cómo reactivar la economía”, dice.

Para Yohnny Campana, de Macroconsult, “todo un año puede ser innecesario” y la carga fiscal es muy alta. Además, “ esperar a actualizar el Sisfoh puede tomar mucho tiempo ”.

“Se daría a través del Banco de la Nación, como se ha dado a millones de peruanos con los programas sociales en vigencia”.

Pedro Francke considera que “sería una posibilidad, pero habría tanta gente que deberíamos usar todos los bancos, no solo uno”. “Hacer que todos vayan al Banco de la Nación es generar aglomeraciones en una sola entidad y es mayor contagio”, indica.

Enrique Castellanos afirma que una cosa es lo que se pueda hacer, otra lo que se deba. “Dar un bono por una contingencia como ahora puede ser, pero no todo un año”, además del problema de usar solo el Banco de la Nación.

Yohnny Campana advierte que “el Estado no tiene un registro con información suficiente para hacer esto” y que “es necesario utilizar canales adicionales para materializar el uso del dinero que incluya a todos los bancos”. “Concentrar todo en el Banco de la Nación es insuficiente y hasta peligroso”, opina.

“Hay plata. Del Presupuesto General del 2020, hay 30 mil millones que no se usaron. Además, crearemos el impuesto a la riqueza”.

No es factible usar remanentes del presupuesto de este modo y la recaudación de un nuevo impuesto tardaría en dar el fondo necesario. Pedro Francke alerta que el presupuesto es proyecto, no dinero real. “Lo que no se cumple simplemente no se devuelve porque no es que haya entrado”, explica. Por otro lado, aclara que “crear un impuesto y recolectarlo toma tiempo. “Sería imposible financiar este bono con un impuesto que recién se creará y dar los bonos desde agosto”, manifiesta.

El economista y docente Enrique Castellanos cuestiona: “Podemos subir nuestro nivel de endeudamiento porque lo tenemos bajo, por la disciplina fiscal que hemos tenido. Eso no quiere decir que con los escasos recursos que tenemos, si los tenemos, simplemente regalemos”.

“Bono Covid de 600 soles cada mes por un año”

César Acuña ofrece el llamado Bono Covid de 600 soles mensuales desde agosto por un año para cinco millones de familias en estado de vulnerabilidad a fin de “salvar la alimentación de al menos 20 millones de peruanos”. Dice que se daría a través de una tarjeta electrónica denominada Covid Card, que se usaría en cualquier cajero.

El candidato sostiene que el reparto de estos bonos se financiaría con el Fondo de Contingencia del Presupuesto de la República , donde hay 24 mil millones de soles, o los 35 mil millones de soles devueltos al Tesoro Público del Estado el año pasado.

“Anuncio nuestro Bono Covid. Se trata de 600 soles mensuales que se entregarían desde agosto por un año a 5 millones de familias en vulnerabilidad”.

Para financiarlo, requiere 36 mil millones de soles.

Pedro Francke resalta que Acuña “tampoco dijo nada el año pasado”. Afirma que “depende del tamaño de cada familia si alcanza o no 600 soles” y cuestiona: “Dice que es para 5 millones, pero el anterior bono universal fue para 7 millones y medio. Deja fuera dos millones y medio de familias ”.

Enrique Castellanos critica que “es un cerro de plata” y que “generaría clientelismo y que la gente no salga a trabajar. “Además, esto tiene un final, se acaba este año. El problema debería terminar entonces. Ya nos pasó por encima el covid, pero no es por siempre”, sostiene.

Yohnny Campana asevera que requiere “casi 5% del PBI” y que son “más de 50% del total de hogares. No veo necesidad de transferencias tan masivas”, expresa.

“Este beneficio será cobrado a través de una tarjeta electrónica, la Covid Card, que podrá utilizarse en cualquier cajero”.

Pedro Francke considera que “la idea de la tarjeta es mala”. “Implica que todo el mundo vaya a recoger y tenga que hacer un trámite en el banco. En cambio, hoy existe la billetera digital y no necesitas una tarjeta. Es decir, mejor es que tengas una cuenta electrónica. Entonces, si quieres, sacas una tarjeta, pero si no, solo sacas el dinero. No necesitas una tarjeta para usar dinero electrónico. Mejor es la billetera móvil”, dice.

El economista Yohnny Campana coincide en que es mejor el dinero electrónico: “La tarjeta es buena idea, aunque no es necesario utilizar una física. El dinero electrónico ya ha sido introducido con éxito la ejecución de bonos y se vincula perfectamente con la cuenta que todos tendrán en el Banco de la Nación, pero se debe incluir a todos los bancos”, expone.

“Podemos usar el Fondo de Contingencia del Presupuesto, donde hay 24 mil millones, o 35 mil millones devueltos al Tesoro el 2020”.

El economista Pedro Francke asegura que “en el Fondo de Contingencia no hay 25 mil millones, sino muchísimo menos”. Además, reitera: “Un presupuesto es un plan. En el presupuesto del año pasado, todo lo que se planificó no entró. Por eso hay un déficit enorme. No sobró, se gastó más de lo que entró. Lo que pasa es que se gastó menos de lo planificado. Otra cosa es que haya un ahorro fiscal guardado, pero es un concepto distinto”, explica.

Según Enrique Castellanos, “lo que se devuelve es de inversión, no para comérselo”. “Los fondos tienen uso específico”, señala.

Yohnny Campana anota que “los fondos excedentarios van a financiar algunos fondos que tiene el Estado y otra parte va a financiar déficits, como ocurre este año”.

