A dos meses y medio de las elecciones, George Forsyth mantiene su liderazgo y al menos cinco candidatos disputan el segundo lugar: Verónika Mendoza, Yohny Lescano, Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Daniel Urresti, aunque todavía son más quienes no tienen candidato, según muestra la última encuesta telefónica de nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 21 al 27 de enero últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Para la Presidencia de la República, cerca de un tercio de la población no tiene candidato (33% en la encuesta) . En este grupo están los que no sufragarían por ninguno de los postulantes (un 22,6%), aquellos que no saben qué voto dar (un 7,5%), los ciudadanos que votarían en blanco o viciado (un 2,5%) y quienes no asistirían (un 0,1%).

Entre los candidatos en carrera, el más favorecido sigue siendo Forsyth, esta vez con un 13,3% de intención de voto, y el segundo lugar está en amplia disputa, considerando los márgenes de error. En esta pelea entran Mendoza, a quien la encuesta da un 8,2%; Lescano, quien recibe un 7,1%; Fujimori, con un 6,7% en el sondeo; De Soto, con un 5,6%; y Daniel Urresti, también con un 5,6%.

Les siguen Guzmán, con la preferencia de un 4,6% de los encuestados; Ollanta Humala, con un 2,8% que lo elegiría; y Daniel Salaverry, con un 2,5%.

De este modo, Lescano y De Soto entran a la pelea por el segundo lugar y el líder del Partido Morado parece salir de esa disputa. Hace un mes, este puesto estaba entre Mendoza, Guzmán, la lideresa fujimorista y Urresti.

Entre quienes votarían por Forsyth, un 29% lo haría principalmente porque le reconoce experiencia, conocimiento y preparación, y un 24% porque lo considera un buen líder, es capaz o les da confianza.

Entre quienes eligen a Mendoza para la presidencia, un 29% tiene como principal motivo que es mujer y un 26% su posición, propuestas o plan de gobierno.

En el electorado de Lescano, un 29% lo prefiere principalmente por el liderazgo, capacidad o confianza, y un 24% por su experiencia o preparación.

Entre los votantes de Fujimori, un 25% tiene como principal razón su padre, Alberto Fujimori, y un 19% el hecho de que la candidata es una mujer.

Para la mitad de quienes prefieren a De Soto, el motivo mayor es su experiencia, conocimiento y preparación. Para un 28% de este grupo, es un buen líder, capaz y les genera cierta confianza.

Urresti tiene entre sus electores a un 26% que lo elegiría por su liderazgo, capacidad o confianza y a un 10% que lo haría porque “tiene mano dura”.

Ir a votar

La gran mayoría (un 86%) piensa ir a votar a las elecciones de abril y son muy pocos (un 7%) quienes piensan no acudir. Sin embargo, más de la mitad (un 56%) cree que si empeoran los contagios y muertes por el Covid-19 se deberían postergar los comicios, contra un 43% que considera que se deberían realizar de todas maneras.

Cerca de la mitad (un 52%) confía algo o mucho en que estas elecciones ayudarán a mejorar la situación del país. Empero, un 54% está poco o nada interesado en esta campaña electoral.

Obligados e indecisos

Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

A menos de tres meses de las elecciones, Forsyth sigue a la cabeza, aunque no hay un candidato que llegue siquiera al 15% de intención de voto. Dos cambios importantes: la aparición de Lescano en los primeros lugares y la caída de Guzmán. Lescano aumenta de 4,5 a 7,1% cuando se leen opciones. Esto puede afectar la preferencia de Mendoza en el sur donde ambos van a tener que competir por el voto. El otro cambio es la caída de Guzmán, que pasa de 9,1 a 4,6%, probablemente como consecuencia de tener como presidente a alguien de su partido, sobre todo teniendo en cuenta que la aprobación de Sagasti es de 21%. Parte de los votos por Guzmán parecen haberse repartido entre Lescano y De Soto.

Un dato interesante que emerge de las preguntas (abiertas) realizadas a los electores son las razones detrás del voto. En el caso de las mujeres, Fujimori y Mendoza, sus mayores atributos no están asociados con sus cualidades personales sino con “ser mujer” para el caso de Mendoza o “su padre” en el caso de K. Fujimori. La mano dura que está en la campaña de Fujimori parece estar más asociada con Urresti. El liderazgo asociado con Lescano y la preparación con De Soto.

Como hemos venido diciendo hace meses, en estas elecciones no hay un ejercicio real de representación política, lo que existe es la obligación de votar (literal) y de tener que elegir de una carta de opciones con las que pocos se sienten a gusto o por lo menos aceptan y eso se refleja en que, de manera espontánea, 74% de los encuestados no elegiría a nadie.

