La expostulante a la presidencia Nidia Vílchez, mediante un comunicado dirigido a Mauricio Mulder y al Partido Aprista Peruano, indicó que la renovación en el APRA es irreversible después de que la Comisión Política de dicho partido decidiera retirar su candidatura para las próximas elecciones generales de abril de 2021.

Vílchez señaló que el pasado 23 de diciembre tomó conocimiento del “desastre ocurrido en la inscripción de candidatos” y cuando se dirigió a la Casa del Pueblo de Alfonso Ugarte, no la dejaron ingresar. Más tarde, el 29 del mismo mes, se reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para debatir “si permitían el ingreso de la candidata y candidatos del APRA” a Alfonso Ugarte, y “con quiénes podía ingresar.”

Asimismo, denunció que solicitó infructuosamente el cambio del personero del partido. Sin embargo, no se ha concretado hasta la fecha, pues aducen que era imposible cambiarlo, y que solo se produciría después de la segunda vuelta electoral, información que la excandidata califica como falsa.

Nidia Vílchez menciona, además, que pidió que se proporcione al Comando Nacional de Campaña una cuenta de ahorros para depositar los recursos destinados para la campaña electoral, la cual tendría que ser abierta por el tesorero del Partido, según normas de la ONPE, pero nunca se les alcanzó.

“En mí no está renunciar a candidatura alguna, pues no me corresponde, pero sí en la obligación de hacer conocer los atropellos del que ha sido objeto la candidata presidencial del Partido Aprista Peruano, cc. candidatos al Congreso y Parlamento Andino, de parte de algunos dirigentes”, sostuvo en el comunicado.

Por último, enfatizó en que “la renovación en el APRA es irreversible” . Añadió que “el proceso de nueva inscripción deberá llevarse a cabo en unidad”.

Retiro de candidatura

La candidatura de Nidia Vílchez a la presidencia de la República por el Partido Aprista en las elecciones generales del 11 de abril no irá. La Comisión Política del Apra decidió retirar su participación pese a la abierta oposición de la propia Vílchez.

Por medio de una sesión virtual del Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios generales que forman parte de la Comisión Política del partido, se acordó desistir de la postulación. Dijeron que se consideraba el estado de adversidad en que los dejaba el Jurado Nacional de Elecciones; es decir, solo con una lista presidencial y tres listas parlamentarias.

