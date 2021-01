George Forsyth rechazó financiamiento estatal para publicidad

El exalcalde de La Victoria George Forsyth rechazó el beneficio que perciben los partidos políticos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el que se refiere a la publicidad estatal.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el candidato sostuvo que el monto sea usado para mejorar el sistema de salud; no obstante, eso estaría en contra de la ley.

“ En Victoria Nacional hemos decidido rechazar el millón y medio de soles que nos entrega el Estado a través de la ONPE para la contratación de publicidad electoral ”, señaló.

“Le pedimos al Estado, con carácter de urgencia, que por favor lo invierta en el primer nivel de atención para que pueda contratar doctores, enfermeras, también ayudar a los niños que han quedado huérfanos de esta terrible pandemia”, agregó.

Por otro lado, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla se pronunció al respecto en sus redes sociales y afirmó que esto iría en contra de la ley, debido a que el dinero es usado exclusivamente para la publicidad estatal.

“El Gobierno no puede hacer uso de ese dinero, que ya se encuentra en el presupuesto de la ONPE y este organismo electoral debe cumplir con la ley, como lo está haciendo ahora. El Congreso podría modificar la ley, pero esta no tendría efecto retroactivo y menos podría señalar que ese dinero sea destinado a otro fin”, indicó.

Asimismo, explicó que el monto no es entregado directamente a los partidos políticos, sino que ellos eligen espacios para la franja electoral y el Estado, a través de la ONPE, los paga.

“Si un partido no ha entregado a la ONPE su solicitud o no hace uso de lo que le corresponde, esa cantidad de dinero pasa para cubrir el presupuesto para el acceso a medios de la segunda vuelta electoral. En otras palabras, el partido no recibe dinero directamente, sino que escoge el espacio y el Estado, en este caso la ONPE, se encarga de pagar” , sentenció.

Cabe destacar que el plazo para que las agrupaciones políticas escojan dichos espacios en la franja electoral culmina este jueves 14 de enero.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.