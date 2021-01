López Aliaga incumple uso de mascarillas pese a aumento de contagios

El candidato a la presidencia de la República con el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, realizó su campaña electoral en Piura sin cumplir las medidas sanitarias y se justificó argumentando que ya ha tenido la COVID-19 y que tiene un antiviral llamado IGG.

Como parte de sus actividades proselitistas de cara a las elecciones del 11 de abril, el aspirante al sillón presidencial recorrió diversas ciudades de la región Piura y durante una entrevista con un medio local se pronunció sobre por qué no utiliza mascarilla, pese a la segunda ola de contagios.

“He tenido COVID-19 y te respondo a la pregunta de por qué no uso mascarilla: porque yo ya tengo 90 días de COVID, me he curado, tengo la antiviral, que se llama IGG , altísima”, se justificó en diálogo con Infórmate Piura.

Asimismo, aseguró que dona plasma para los pacientes que han contraído el nuevo coronavirus. “El médico viene, me saca plasma cada vez que me ve en Lima. Me dice ‘está perfecto tu IGG’”, agregó.

El aspirante a la presidencia expresó que todas las postas deben tener ivermectina para tratar el nuevo coronavirus, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja su uso por falta de pruebas en su efectividad.

Plancha presidencial de Lopez Aliaga fue inscrita

El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro 1 decidió inscribir la fórmula presidencial de Renovación Popular encabezada por Rafael López Aliaga, de cara a las elecciones generales de 2021.

La entidad electoral anunció a través de su resolución Resolución n.° 00127-2020 que la organización política, antes llamada Solidaridad Nacional, superó el periodo de tachas al no haberse interpuesto ninguna.

