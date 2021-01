Vanessa Terkes desconoce investigación fiscal contra César Acuña

Vanessa Terkes, actriz y candidata al Congreso de la República con Alianza para el Progreso (APP), desconoció la investigación que el líder y fundador de este partido político, César Acuña, tiene abierta en el Ministerio Público por haber recibido presuntos aportes de campaña ilícitos para las elecciones del 2016.

Al ser consultada sobre las pesquisas que se le realizan a Acuña en la Fiscalía al mismo tiempo que postula a los comicios del 2021, aseguró que el empresario no tiene una investigación abierta.

“ No tiene absolutamente ningún proceso abierto, está totalmente limpio . Al ingeniero lo han querido ‘bajonear’, tumbar. Le han inventado muchas cosas”, manifestó Terkes en diálogo con RTV.

Previamente había expresado que cualquier puesto dentro de un poder del Estado debía ser ocupado por gente honesta y que tena vocación de servicio.

“Los peruanos no son tontos. Yo no he entrado a postular para atacar a nadie porque si respondo sobre un candidato él me va a responder (...). Cualquier puesto del Estado debería ser ocupado por gente honesta, por gente con vocación de servicio”, enfatizó.

Terkes sobre crisis agraria

La candidata fue consultada sobre la crisis que vive el sector agrícola en nuestro país tras la aprobación del nuevo régimen laboral agrario. Señaló que está a favor de que los trabajadores den su punto de vista, pero afirmó que desconoce el tema a profundidad, pese a su intención de representar al Perú a través del Parlamento.

“ Estoy a favor de que las personas puedan dar su punto de vista y exigir sus derechos sin generar violencia . Creo que ya se ha aprobado un presupuesto. Tendría que empaparme más del tema para hablar de esto, pero estoy desde el punto de vista del trabajador, siempre voy a estar en contra de las explotaciones”, agregó en su visita a San Juan de Lurigancho en el inicio de la campaña política con APP.

