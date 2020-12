Partidos que no inscribieron sus listas ya no podrán hacerlo, dice especialista

Las organizaciones políticas que no lograron inscribir las fórmulas presidenciales o listas al Congreso de la República y Parlamento Andino ya no tendrán la oportunidad de hacer, según comentó Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales.

“ Los partidos que no lograron inscribir dentro del plazo previsto ya no tienen opción de hacerlo . Hasta donde se conoce, y tendría que haber una información precisa sobre posibles deficiencias en el sistema, aparentemente no se ha dado”, declaró a TV Perú.

En ese sentido, explicó que los partidos que no realizaron la inscripción y tuvieron una resolución de improcedente por parte del Jurado Electoral Especial (JEE), tienen la opción de apelar.

“Contra lo resuelto por el JEE, cualquiera que fuere, corresponde una apelación ante el pleno de la entidad , que es la última instancia y la que decide este tipo de pedidos”, agregó.

Jáuregui indicó que el hecho de esperar al último día del plazo establecido, y a últimas horas del día, para presentar la documentación deja mucho que desear de los candidatos que aspiran al sillón presidencial y a la representación nacional.

“Que las organizaciones políticas esperen a último momento para inscribir listas y fórmulas dice mucho de grupos de personas que quieren ejercer el derecho constitucional de participación política”, sostuvo.

Jáuregui: De perder inscripción en el ROP, partidos deben volver a solicitarla

El especialista en temas electorales precisó que la Ley Orgánica de Elecciones determina que los partidos deben haber alcanzado siete escaños en más de una circunscripción o tener el 5% de votos válidos en el ámbito nacional. En caso contrario, perderían su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“ Lo que tendrían que hacer (al quedar fuera del ROP) es volver a inscribirse . En caso se dé que pierda la inscripción, que está en el ámbito especulativo, queda volver a solicitar la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas”, manifestó Jorge Jáuregui.

Asimismo, aseguró que el argumento de desperfectos en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el ingreso de solicitudes es “complicado”, ya que el sistema está “bien auditado”.

“Hay una fecha límite para la inscripción de listas. Si alguien alega que hay deficiencias en el sistema electrónica es algo complicado porque es un sistema bastante bien auditado . Son casos muy particulares los que se han presentado y dejan la sensación que lo que ha pasado es una negligencia y no se ha presentado a tiempo”, apuntó.

