Nidia Vílchez: “Algunos se resisten a que la renovación en el APRA sea real”

Nidia Vílchez, candidata a la presidencia por el Partido Aprista Peruano (APRA), señaló que existirían intereses internos dentro de la agrupación, que habrían provocado la no inscripción de la mayoría de listas de precandidatos para las elecciones generales 2021.

Luego de casi tres horas de reunión con los militantes en la sede partidaria del distrito de Miraflores, la abogada anunció que presentaron, a través del personero legal José Germán Pimentel, un recurso ante el Jurado Electoral Especial (JEE), para que se permita su inscripción, a pesar de haberse vencido el plazo.

Así, Vílchez señaló que tomarán acciones si descubren a “una mano negra” que haya buscado “boicotear” la postulación de quienes resultados elegidos en las elecciones internas, ya que, indicó, esa persona no estaría de acuerdo con la “renovación” dentro de la organización.

Nidia Vílchez se reunió con militantes del APRA en la sede partidaria de Miraflores, luego que no le dejaran pasar a la Casa del Pueblo. Foto: John Reyes/La República

“Nosotros vamos a esperar que el jurado resuelva sobre este recurso, no sin antes advertir que si dentro encontramos alguna mano negra que esté pretendiendo boicotear la candidatura de la renovación del APRA, porque soy consciente que después de 35 años de una candidatura, de un liderazgo del APRA del doctor Alan García que ya no está aquí, algunos se resisten a que la renovación en el APRA sea real ”, manifestó a la prensa.

La candidata aseveró que conversó con los más de 80 aspirantes a los cargos públicos a nivel nacional y ha recibido el informe de cada una de las regiones en las que, comentó, se cumplió con la entrega de todos los documentos necesarios para la inscripción.

”El APRA y sus candidatos se han sometido al veredicto de la militancia. Más de 14.000 militantes nuestros han votado a nivel nacional. Yo obedezco al pueblo aprista que me designó como candidata presidencial. Con este recurso, esperaré que el JEE se pronuncie y si en ello hay alguna responsabilidad de quienes hoy son personeros o responsables del partido, los señalaremos”, remarcó.

Nidia Vílchez oficializó su candidatura a la Presidencia por el APRA el último martes 22, último día de plazo para hacerlo. Un día después se descubre que registraron solo tres nóminas de las 27 planificadas.

Vílchez sobre “mano negra” en el APRA: “Luego tendré certezas”

Asimismo, Nidia Vílchez sostuvo que pidió a la dirección del APRA que se inicie una investigación ente este procedimiento administrativo , que solo llegó a inscribir 3 de las 27 que tenían planificadas. “En paralelo que el JEE deberá resolver este recurso que hemos presentado”, agregó.

La aspirante a la Presidencia remarcó que hasta el momento no tiene pruebas de que algunas personas hayan provocado que las nóminas de candidatos no se registren en la plataforma de la entidad electoral.

“Yo solamente especulo porque luego tendré certezas. Tengo que confrontarlo con lo que tiene el jurado y lo que ha mencionado hoy en la mañana el personero del partido en la dirección política. (...) Si no resolvemos internamente, creo que adelante podemos decir al país que necesitamos unidad y reconciliación. Trabajaremos entonces”, enfatizó.

También mencionó que si no se tiene un fallo favorable por parte del JNE, van a pedir el cambio del personero, responsable de las inscripciones de las listas de candidatos. Este jueves, Vílchez se presentará ante la institución.

“Obedezco a la orden y disposición que me ha dado la militancia bases, no respondo a dirigente alguno. No respondo a nadie que hoy sea dirigente y quiera en algún momento retirar nuestra candidatura . (...) De no ser así (un fallo favorable), pediré el cambio del personero también”, aclaró.

