A cuatro meses de los comicios generales del 2021, el Partido Morado lidera las preferencias al Congreso de la República, según el último estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

No obstante, al consultarle a los encuestados por cuál agrupación votaría si las elecciones fuesen mañana, más del 50% respondió que por ninguno (24,8%) y otros no quisieron opinar o no sabían (28%). Mientras que 4,5% anularía su voto intencionalmente y 0,5% no iría a cumplir con el sufragio.

Por su parte, la organización de Julio Guzmán obtuvo el 12,9% de la intención de voto. Le siguen Somos Perú (8,3%), Acción Popular (4,1%), Fuerza Popular (3,3%), Frepap (2,9%) y Alianza para el Progreso (1,4%).

Mayoría aprueba postulación de Vizcarra al Congreso

El 56% aprueba que el mandatario peruano, Martín Vizcarra, postule al Parlamento por la agrupación Somos Perú. Mientras que el 42% está en desacuerdo y un 2% no sabe o no opina.

Respecto a las motivaciones por las que el exjefe de Estado buscaría llegar al Poder Legislativo, el 53% dijo que sería para continuar participando en la política nacional, 38% para que obtenga inmunidad y 3% por otra razón.

El estudio, que consultó a la población del 1 al 8 de diciembre, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado de nivel nacional.

