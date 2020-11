Flor Pablo Medina: “El gran desafío es la reactivación económica y garantizar el empleo para los peruanos”

¿Es centralista la plancha de Julio Guzmán?

Ni centralista ni elitista. Es una plancha no solo profesional, sino con una mirada regional. Soy ancashina, de Huari, y mi procedencia es de Lima norte. En mi caso hay una apuesta por la educación y una mirada regional a la diversidad. Soy quechuahablante, andina, y eso le pone un sello a la plancha.

¿Cuáles son sus expectativas de integrar la plancha junto a Guzmán y Francisco Sagasti?

Ganar las elecciones internas y ser una opción seria profesional, ética, decente para el país en las elecciones 2021.

¿Qué pasaría si Carolina Lizárraga barre las elecciones internas del Partido Morado?

Tenemos tres listas, todos somos militantes con el derecho de participar en este proceso democrático interno. Gane quien gane, el Partido Morado es uno, la ideología es una y apoyaremos a quien la militancia le dé su respaldo.

¿Usted conoce a Carolina Lizárraga?

No tengo el gusto de conocerla, pero sé de su trayectoria, de su labor como congresista. Con el curso de los meses nos iremos conociendo.

¿Tienen una “innecesaria cercanía al gobierno” como lo dijo Lizárraga?

El rol de fiscalización se mantiene en la bancada. Coincidir no significa no fiscalizar. El desempeño de la bancada da cuenta de ese equilibrio. No se trata de mantenernos siempre en la oposición sin argumentos.

¿Cuál es la mística en el Partido Morado?

Es un partido escuela. Hay mucho esfuerzo por la formación de su gente, por una militancia con ideología, con claridad programática y con un esfuerzo de organización. Tenemos 160 comités provinciales y en cada uno hay un trabajo formativo, con líneas de acción como por ejemplo el impulso de la agenda mujer, con actividades de proyección social. Veo vocación de hacer política decente de servicio al país.

Acción Popular tiene el slogan “El Perú como doctrina”, el Apra, el de “Pan con libertad”. ¿Cuál es el eslogan que identifica al Partido Morado?

“La cancha plana para todos”. Como visión frase movilizadora es que el partido busca una cancha plana para todos.

¿Y eso qué quiere decir?

Que tenemos que generar oportunidades. Para que esa cancha sea plana para todos se debe dar oportunidad y una de las oportunidades centrales para darle a los pueblos es la educación. Una de las reformas principales que plantea el Partido Morado es en educación. Hay que apuntar por el talento, la ciencia y la tecnología. Es importante invertir en la gente, en su talento, en sus condiciones de bienestar que nos permitirá empujar el desarrollo del país.

Un cuestionamiento a su gestión en el Ministerio de Educación fue la forma como se abordó los asuntos de género. ¿Cuál será la propuesta del Partido Morado en este aspecto?

El partido cree en la equidad, en la igualdad, en el respeto de los derechos. Durante mi gestión hubo un cuestionamiento, pero logramos afirmar que necesitamos una educación igualitaria, humanista, democrática. Y parte de esa democracia es que todos tenemos igualdad de derechos, tanto hombres como mujeres de hacer una educación sin estereotipos y una educación que respete la diversidad y la orientación sexual. Eso es bien importante porque nuestras escuelas, universidades, institutos no pueden ser espacio de discriminación, de maltrato a la persona por ninguna razón.

La conducción del país será complicada por todo lo que implica la pandemia. Hay crisis, descontento, desempleo, abultado déficit fiscal. ¿En este contexto se puede hacer un buen gobierno?

Lo que nos toca hacer es un gobierno de reconstrucción nacional. Es un periodo muy complejo donde tenemos que hacer todos los esfuerzos para no retroceder e instalar reformas que nos permitan avanzar en los siguientes años. Serán cinco años donde el gran desafío será la reactivación económica y asegurar el empleo para los peruanos, que supone ingresos, salud y educación. El partido tiene esas tres prioridades, junto con el trabajo intersectorial, a nivel de las instancias de gobierno regional, local porque este esfuerzo no se puede hacer solo desde el nivel nacional.

Aún queda en la mente de los peruanos ese momento donde Julio Guzmán corre veloz luego de un amago de incendio. ¿Cuál es la estrategia para revertirlo?

Es un error que Julio Guzmán lo ha reconocido. Ha pedido perdón a su familia, al partido, al país. La imagen que tenemos que ver en Julio Guzmán es el de una persona que ha trabajado, viajado por el país para construir un partido, que no es nada fácil. Es una tarea de resistencia, persistencia, de valentía y de tener una meta clara, el de ofrecer una organización política que no está sustentada en grupos económicos sino en el esfuerzo de miles de voluntarios, de jóvenes. Me quedo con el Julio Guzmán que pidió perdón y que trabajó firmemente en construir un partido y que lidera una de las listas en el proceso de democracia interna.

Insisto, ¿cuál será la estrategia para revertir esa imagen de la mente de los electores?

Comparemos los candidatos. Si me dices que entre los candidatos tenemos personas que tienen la preparación, tienen un partido, un equipo con trayectoria demostrada que quiere llegar al gobierno para seguir aportando y construir país, allí lo discutimos. Si ponemos en la balanza y ponemos a todas las figuras que están pretendiendo llegar al gobierno el 2021, definitivamente Julio Guzmán tiene nivel profesional, un compromiso y una trayectoria que lo hace un candidato con altas posibilidades para pasar la segunda vuelta.

¿Debe haber un cambio en la Constitución, fundamentalmente en la parte económica, de la Carta Magna Fujimorista?

Queremos un país desarrollado, inclusivo, un país para todos. Si la Constitución no nos ayuda para esa visión, tenemos que hacer los cambios que correspondan.

