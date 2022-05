Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy, viernes 6 de mayo de 2022

El precio del dólar en Perú este viernes 6 de mayo del 2022, se ubica en S/ 3,7898, según el portal Bloomberg. Por su parte, en el mercado paralelo el billete verde cuesta a S/3.784 la compra y S/ 3.798 la venta.

Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) presentó uno de sus peores desempeños en lo que va del año, tras caer más de seis puntos porcentuales en la jornada del jueves 5 de mayo. Durante la jornada se trancaron S/ 66,9 millones como resultado de 1.327 operaciones de un total de 73 empresas, de las cuales 8 subieron, 46 bajaron y 19 no registraron variación.

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los envíos manufactureros superaron los US$ 1.053 millones durante el primer bimestre de 2022, cifra 31,5% mayor a lo registrado en el mismo periodo en 2021. No obstante, los sectores textil, confecciones, metalmecánica y varios no lograron superar sus cifras máximas de años anteriores.

De otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que la recaudación correspondiente a abril de 2022 alcanzó los S/ 20.845 millones de ingresos tributarios. Dicho importe representa un incremento del 30,2% respecto a abril de 2021.