Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy martes 7 de diciembre del 2021

El dólar cotiza hoy, martes 7 de diciembre, en el mercado paralelo a S/4.060 la compra y S/4,090 la venta. Además, según el portal Bloomberg, el tipo de cambio se encuentra en S/4.0848.

A nivel económico, el Congreso debatirá hoy martes el predictamen que le otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de esa forma contribuir a la reactivación económica. Según Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, si el parlamento aprueba la propuesta, la recaudación aumentaría hasta en S/ 12.000 millones al año. No obstante, de no aprobarse antes de fin de año las medidas no podrían aplicarse desde el 2022, como estaba determinado.

“Impuestos como el Impuesto Especial a la Minería o como el tema de las rentas de capital tienen que ir por Impuesto a la Renta. Entonces, si no se aprueba antes de fin de año, ya no se puede aplicar el 2022, sino que cualquier cambio recién se aplicaría desde el 2023″, indicó el funcionario.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha determinado que los trabajadores del sector privado que laboren este miércoles 8 de diciembre, feriado por el día de la Inmaculada Concepción, podrán percibir una triple remuneración de sueldo, realicen trabajo presencial o remoto. “El pago del feriado es equivalente a una remuneración ordinaria, que corresponde a un día de trabajo. No obstante, el trabajador del sector privado tiene derecho a percibir tres remuneraciones, siempre que no cuente con descanso sustitutorio”, manifestó Victor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.

A nivel político, hoy martes 7 de diciembre a partir de las 10. 00 a.m. se determinará en el pleno si se admite a debate la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Esto se da luego de que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, recolectará 28 firmas de parlamentarios de su partido, de Fuerza Popular y de Renovación Popular para lograr ingresar el pedido a mesa de partes del Congreso. La cantidad de votos necesaria para que sea admitida la vacancia del presidente es de 52 (40% de los parlamentarios).